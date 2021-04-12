0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 268 0

Глава НБУ рассказал о планах приватизации ПриватБанка

Глава НБУ рассказал о планах приватизации ПриватБанка

Доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%. Государственный ПриватБанк будет продан.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию Global Capital.

«Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины — ПриватБанк, вскоре выставят на продажу», — сказал он.

По его словам, банковский сектор Украины обладает значительным потенциалом для международных инвесторов.

«Мы считаем, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС», — заявил Шевченко.

Глава НБУ считает, что процесс приватизации поможет украинской банковской системе обрести большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.

«Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%», — добавил он.

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2021 года получили 6,491 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,310 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну.
  • По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% – опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший председатель правления Александр Дубилет.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.