«Декретный отпуск» для мужчин узаконили

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла закон № 3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца на уход за ребенком», которым урегулировала вопрос равных возможностей ухода за ребенком для обоих родителей и предсказала новый вид отпуска для мужчин при рождении ребенка.
За закон проголосовали 269 народных депутатов.
Цель закона:
Что предусмотрено законом:
Отмечается, что только один человек из указанных категорий может получить отпуск при рождении ребенка.
Кроме того, принятым документом предусмотрено, что для работников, которые имеют детей возрастом до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей и отцов, которые воспитывают ребенка без отца (матери), в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении, может устанавливаться сокращение продолжительности рабочего времени за счет средств предприятий, учреждений, организаций.
Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.
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