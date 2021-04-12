«Декретный отпуск» для мужчин узаконили

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла закон № 3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца на уход за ребенком», которым урегулировала вопрос равных возможностей ухода за ребенком для обоих родителей и предсказала новый вид отпуска для мужчин при рождении ребенка.

За закон проголосовали 269 народных депутатов.

Цель закона:

устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком, и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Что предусмотрено законом:

определение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внесение соответствующих изменений в статьи 179, 181 Кодекса законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины «Об отпусках»;

Кодекс законов о труде и закон «Об отпусках» должен быть дополнен новым видом отпуска — отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя;

одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней) при рождении ребенка предоставляется мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабе или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).

Отмечается, что только один человек из указанных категорий может получить отпуск при рождении ребенка.

Кроме того, принятым документом предусмотрено, что для работников, которые имеют детей возрастом до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей и отцов, которые воспитывают ребенка без отца (матери), в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении, может устанавливаться сокращение продолжительности рабочего времени за счет средств предприятий, учреждений, организаций.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

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