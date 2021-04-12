Е-паспорта приравняли к обычным. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1368-ІХ, которым электронные паспорта граждан Украины в «Дії» приравниваются к их физическим аналогам.

Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, на сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются е-паспортами (цифровыми образами ID-картк) через мобильное приложение портала государственных услуг «Дія».

Что предусмотрено законом:

на законодательном уровне закон закрепляет определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

Где можно будет использовать цифровые документы:

во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины;

во время медицинского обслуживания или банковских операций;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты;

во время приобретения товаров в магазине и для подтверждения личности по запросу полиции и правоохранительных органов.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт. Их основные преимущества – защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

Справка Finance.ua:

В Государственной миграционной службе заверили, что во время карантина можно без проблем оформить ID и заграничные паспорта, а также получить консультации по любым вопросам, касающимся работы службы.

Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько параллельно будут жить три формы паспортов — бумажные, ID-карты и цифровые.

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