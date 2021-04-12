Депутаты поддержали законопроект о противодействии рейдерству

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3774 «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству», направленный на совершенствование механизма противодействия рейдерству.

За документ проголосовали 311 народных депутатов.

Цель проекта закона:

ликвидация ряда пробелов, препятствующих надлежащей защите права собственности и корпоративных прав в Украине.

Какие изменения предусматриваются документом:

предоставление Министерству юстиции права запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы;

устранение искусственных барьеров для рассмотрения по существу жалоб на регистрационные действия (решения);

совершенствование процедуры рассмотрения жалоб, устранение положений, которые позволяли недобросовестным лицам блокировать рассмотрение жалоб, введение обязательности обнародования принятых Минюстом решений на официальном сайте ведомства;

увеличение срока, отведенного для обжалования регистрационных действий (решений), – с 60 календарных дней до 3 месяцев с одновременным введением предельного срока (3 года со дня проведения регистрационного действия), по окончании которого жалобщик потеряет право на административное обжалование.

Между прочим, документом предусмотрены и дополнительные предохранители от подделки решений общего собрания участников юридического лица.

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