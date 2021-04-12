Депутаты поддержали законопроект о противодействии рейдерству

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3774 «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству», направленный на совершенствование механизма противодействия рейдерству.
За документ проголосовали 311 народных депутатов.
Цель проекта закона:
Какие изменения предусматриваются документом:
Между прочим, документом предусмотрены и дополнительные предохранители от подделки решений общего собрания участников юридического лица.
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