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Депутаты поддержали законопроект о противодействии рейдерству

Депутаты поддержали законопроект о противодействии рейдерству

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3774 «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству», направленный на совершенствование механизма противодействия рейдерству.

За документ проголосовали 311 народных депутатов.

Цель проекта закона:

  • ликвидация ряда пробелов, препятствующих надлежащей защите права собственности и корпоративных прав в Украине.

Какие изменения предусматриваются документом:

  • предоставление Министерству юстиции права запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы;
  • устранение искусственных барьеров для рассмотрения по существу жалоб на регистрационные действия (решения);
  • совершенствование процедуры рассмотрения жалоб, устранение положений, которые позволяли недобросовестным лицам блокировать рассмотрение жалоб, введение обязательности обнародования принятых Минюстом решений на официальном сайте ведомства;
  • увеличение срока, отведенного для обжалования регистрационных действий (решений), – с 60 календарных дней до 3 месяцев с одновременным введением предельного срока (3 года со дня проведения регистрационного действия), по окончании которого жалобщик потеряет право на административное обжалование.

Между прочим, документом предусмотрены и дополнительные предохранители от подделки решений общего собрания участников юридического лица.

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По материалам Finance.UA
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