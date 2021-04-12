В Украине изменят процедуру присылания «писем счастья»

В Украине «письма счастья» планируют не присылать водителям, которые оплатили штраф в течение 15 дней.

Соответствующий законопроект №5058 за основу приняли народные депутаты в Верховной Раде, сообщает Адвокат Права в Telegram.

«На сегодняшний день на автодорогах Украины действует автоматический режим привлечения к ответственности, согласно которому запись отдельных видов правонарушений проводится „стационарными“ комплексами, и режим фотосъемки (видеозаписи), который предусматривает фиксацию нарушений правил остановки, стоянки и парковки „в ручном режиме“ полицейскими или инспекторами по парковке», — сказано в сообщении.

Как это работает сейчас? Постановление о наложении административного взыскания направляется нарушителю в течение 3 дней со дня его вынесения заказным письмом с уведомлением по адресу места регистрации (проживания) физического лица.

Что изменится? Постановление о наложении административного взыскания будет отправляться ответственному лицу заказным письмом с уведомлением на адрес места регистрации (проживания) физического лица только если не было оплачено в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения.

«Для нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней, действует 50% скидка. Поэтому абсолютное большинство автолюбителей, не дожидаясь „писем счастья“, в первые дни после нарушения выполняют вынесенные постановления и оплачивают штрафы в личном кабинете водителя ГСЦ МВД, по уведомлению об админправонарушении, оставленном на лобовом стекле транспортного средства, или используют различные электронные сервисы, которые безотлагательно информируют о привлечении к ответственности», — добавляет Адвокат Права.

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По его словам, сейчас оригинал постановления о привлечении к админответственности независимо от погашения штрафа обязательно направляется на почтовый адрес владельца или надлежащего пользователя (водителя) транспортного средства. Таким образом, автолюбители после оплаты штрафа и выполнения соответствующего постановления через некоторое время получают это же постановление снова. В постановлении не указывается о том, что штраф по нему уже уплачен, а потому некоторые граждане получают дополнительный стресс и оплачивают его еще раз.

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