Верховная Рада сделала шаг к запуску спецрежима в IT

Верховная Рада приняла за основу законопроект о введении в Украине особого правового режима «Дія.City».

Соответствующее решение поддержали 227 нардепов.

Законопроектом предусмотрено введение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.

Также сейчас обсуждается с IT-компаниями возможность резидентам Дія.City продолжать работу с ФЛП, но при условии, что их количество не будет превышать около 50%.

В законопроекте указаны критерии, по которым IT-компании смогут получить резидентство Дія.City. Так, резидентом Дія.Сити может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, независимо от его местонахождения и места осуществления хозяйственной деятельности, которое одновременно отвечает таким требованиям:

осуществляет исключительно виды деятельности ІТ-индустрии;

среднемесячная зарплата работников компании составляет 1 200 евро;

среднесписочная численность ее работников и гиг-специалистов (в случае привлечения) по итогам каждого календарного месяца составляет не менее 9 человек;

сумма ее квалифицированного дохода, полученного за первые три месяца приобретения статуса Дія.Сити, составляет не менее 90% суммы общего дохода за этот период, а сумма ее квалифицированного дохода, полученного за каждый календарный год пребывания в статусе резидента Дія.Сити, составляет не менее 90% суммы общего дохода за тот же период (при наличии общего дохода).

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