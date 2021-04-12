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Верховная Рада сделала шаг к запуску спецрежима в IT

Верховная Рада сделала шаг к запуску спецрежима в IT

Верховная Рада приняла за основу законопроект о введении в Украине особого правового режима «Дія.City».

Соответствующее решение поддержали 227 нардепов.

Законопроектом предусмотрено введение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.

Также сейчас обсуждается с IT-компаниями возможность резидентам Дія.City продолжать работу с ФЛП, но при условии, что их количество не будет превышать около 50%.

В законопроекте указаны критерии, по которым IT-компании смогут получить резидентство Дія.City. Так, резидентом Дія.Сити может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, независимо от его местонахождения и места осуществления хозяйственной деятельности, которое одновременно отвечает таким требованиям:

  • осуществляет исключительно виды деятельности ІТ-индустрии;
  • среднемесячная зарплата работников компании составляет 1 200 евро;
  • среднесписочная численность ее работников и гиг-специалистов (в случае привлечения) по итогам каждого календарного месяца составляет не менее 9 человек;
  • сумма ее квалифицированного дохода, полученного за первые три месяца приобретения статуса Дія.Сити, составляет не менее 90% суммы общего дохода за этот период, а сумма ее квалифицированного дохода, полученного за каждый календарный год пребывания в статусе резидента Дія.Сити, составляет не менее 90% суммы общего дохода за тот же период (при наличии общего дохода).

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По материалам Економічна Правда
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