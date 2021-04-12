Верховная Рада сделала шаг к запуску спецрежима в IT

Верховная Рада приняла за основу законопроект о введении в Украине особого правового режима «Дія.City».
Соответствующее решение поддержали 227 нардепов.
Законопроектом предусмотрено введение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.
Также сейчас обсуждается с IT-компаниями возможность резидентам Дія.City продолжать работу с ФЛП, но при условии, что их количество не будет превышать около 50%.
В законопроекте указаны критерии, по которым IT-компании смогут получить резидентство Дія.City. Так, резидентом Дія.Сити может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, независимо от его местонахождения и места осуществления хозяйственной деятельности, которое одновременно отвечает таким требованиям:
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