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Бизнес ожидает курс доллара на уровне 29,15 UAH/USD (опрос)

Бизнес ожидает курс доллара на уровне 29,15 UAH/USD (опрос)

Бизнес улучшил свои ожидания относительно общеэкономических показателей впервые после І квартала 2020 года.

Об этом говорят результаты опроса руководителей компаний, который провел Национальный банк.

«Респонденты ожидают замедления инфляции и ослабления девальвации национальной валюты в следующие 12 месяцев», — сказано в сообщении.

Ожидания бизнеса относительно макроэкономической ситуации в Украине:

  • предприятия улучшили свои ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев;
  • ожидается более низкая инфляция: в I квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,7% по сравнению с 7,9% в предыдущем квартале;
  • заметно сократилось влияние на инфляцию от курсового фактора: об этом сказали 59,2% респондентов против 71,9% в предыдущем опросе.

Также ослабились девальвационные ожидания бизнеса:

  • среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 29,15 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 29,68 грн/долл. США);
  • более 37% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 грн/долл. США до 30,00 грн/долл. США.

Ожидания предприятий относительно собственного бизнеса:

  • самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства;
  • в целом улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения, которые считают, что их состояние в следующие 12 месяцев не изменится;
  • бизнес ожидает увеличения объемов реализации своей продукции, в том числе и на внешнем рынке;
  • улучшились ожидания предприятий относительно инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь;
  • впервые, начиная со II квартала 2020 года, респонденты прогнозируют увеличение инвестиционных расходов на выполнение строительных работ в следующие 12 месяцев;
  • продолжается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают.

Ожидания бизнеса по зарплатам работников:

  • бизнес смягчил свои ожидания по уменьшению общего количества работников на своих предприятиях. В частности респонденты предприятий торговли и добывающей промышленности ожидают увеличения количества своих работников;
  • большинство компаний (62.9%) планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев;
  • лишь 2% компаний готовы к уменьшению зарплат (3.7% в IV квартале 2020 года).

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По материалам Finance.UA
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