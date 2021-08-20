День финансов: реновация устаревшего жилья, изменения в Конституцию, контроль за уклонением от налогов

Понедельник 6 сентября: Finance.ua как портал, который заботится о том, чтобы выгодно распоряжаться своим имуществом, решил рассказать, какое жилье подпадает под реновацию в Украине, что понимают под определением «устаревшее жилье», сколько будет стоить реконструкция и кто будет за это платить – об этом в новом материале:
Контроль за уклонением от налогов. Украина планирует внедрить международный Стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт) в 2023 году. Finance.ua решил объяснить, как работает система.
Способ авторизации в «Дії». Министерство цифровой трансформации Украины ввело новый способ авторизации в приложении «Дія». Сервис опубликовал детальное пошаговое видео, в котором рассказывается, как заходить в «Дію» по загранпаспорту.
“Безнадежные” карточные кредиты ПриватБанка. Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение об организации продажи права требования по портфелю карточных кредитов общей суммой свыше 700 млн грн. Как сообщила Finance.ua пресс-служба банка, согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложен портфель более 90 тысяч “безнадежных” кредитов.
Изменения в Конституцию. Как сообщил заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, президентская команда готовит изменения в Конституцию. В частности: будет статус юридического лица у территориальных общин. В условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности гражданским, отметил Стефанчук. Другие изменения – здесь.
Законопроект об олигархах. По словам народного депутата Ярослава Железняка, нардепы предлагают расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов. Также предлагают изменить орган, который будет принимать решение по определению физлица олигархом.
Три основных врага начинающих инвесторов. Деньги являются одной из составляющих нашего жизненного капитала, поэтому важно научиться правильно ими распоряжаться. Финансовый советник Василий Матий рассказал, как диверсифицировать свой инвестиционный портфель и какие «враги» подстерегают начинающих инвесторов.
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