ПриватБанк продаст безнадежные карточные кредиты на 700 млн грн

Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение об организации продажи права требования по портфелю карточных кредитов общей суммой свыше 700 млн грн. Как сообщила Finance.ua пресс-служба банка, согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложен портфель более 90 тысяч “безнадежных” кредитов.

Условия продажи будут максимально честны и прозрачны – права требования по такому портфелю будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты. К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании, соответствуют новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка. Именно установление на законодательном уровне новых профессиональных и этических требований для компаний на этом рынке и стало отправной точкой для реализации банком такого проекта.

«ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке», – отметила заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам управления рисками Лариса Чернышова.

По ее словам, речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов будут превышать ожидаемую цену продажи. Таким образом, банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развитии новых услуг для них.

Портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки. При этом у заемщиков нет иной задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и они не пользуются его расчетными и депозитными услугами.