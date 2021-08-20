Президентская команда готовит изменения в Конституцию

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, какие изменения в Конституцию готовит президентская команда. Вопрос № 1 — децентрализация.
Об этом Стефанчук рассказал в интервью для РБК-Украина.
По его словам, «пришли к согласию уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов».
В частности: будет статус юридического лица у территориальных общин. В условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности гражданским, отметил Стефанчук.
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«Как специалист по гражданскому законодательству могу сказать, что у юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус? Это как элементарный пример», — пояснил он.
Кроме этого, есть разные позиции по вопросам: оставлять или не оставлять районные советы, является ли председатель органом, или должностным лицом, потому что «здесь возникает целый ряд проблем относительно наделения его полномочиями».
«Важно также решение вопросов относительно процедуры роспуска и ряда других. И поэтому нам надо решить эти вопросы, по которым у нас уже высказаны все аргументы. Просто необходимо принять политическое решение», — считает он.
Стефанчук надеется, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную Раду.
«Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря. — Ред.), мы уже попытаемся этот вопрос на какой-то стадии решить», — считает он.
По словам Стефанчука, для изменений в Конституцию необходимо две сессии.
«Это означает, что если мы на этой сессии примем его в первом чтении, то уже в феврале сможем проголосовать за него во втором», — рассказал он.
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