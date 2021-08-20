Аналитики определили лучшие города для ведения бизнеса в 2021 году (инфографика)

Аналитики USAID презентовали второе исследование индекса конкурентоспособности городов (ИКМ). На его основе был создан рейтинг 45-ти крупнейших городов Украины по наиболее благоприятному бизнес-климату и эффективному экономическому управлению.
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Как определяли рейтинг? Для каждого города рассчитывали значение ИКМ, согласно которому они были разделены на три группы: высокий (зеленый цвет на карте), средний (желтый) и низкий ИКМ (красный):
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Продолжительность регистрации бизнеса. В 2019 – 2020 годах средняя продолжительность регистрации физических лиц-предпринимателей составляла 6,1 дня, а предприятий-юрлиц – 6,7 дня. При этом в среднем среди всех опрошенных средняя продолжительность составляла 6,3 дня.
При этом представители микробизнеса в среднем тратят на регистрацию меньше всего времени – около 6,2 дня. В то же время наиболее длительным время регистрации оказалось для малых субъектов – 9,5 дня.
Что препятствует ведению бизнеса:
Планы по изменению деловой активности в течение следующих двух лет. Отвечая на вопрос о своих планах относительно изменений объема бизнеса на следующие два года, 46% руководителей бизнеса поделились планами по расширению объемов деятельности. Это, в том числе, 10% респондентов, которые планируют очень расширить бизнес, 24% тех, которые планируют умеренное расширение, и 12%, которые планируют расширить бизнес в некоторой степени.
Практически такая же доля опрошенных – 45% – ответили, что намерены продолжать работу на текущем уровне.
Еще 9% руководителей бизнеса сообщили, что планируют сократить объемы деятельности. Эта доля включает 5% опрошенных, которые сказали, что планируют закрыть бизнес
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