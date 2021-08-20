Аналитики определили лучшие города для ведения бизнеса в 2021 году (инфографика)

Аналитики USAID презентовали второе исследование индекса конкурентоспособности городов (ИКМ). На его основе был создан рейтинг 45-ти крупнейших городов Украины по наиболее благоприятному бизнес-климату и эффективному экономическому управлению.

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Как определяли рейтинг? Для каждого города рассчитывали значение ИКМ, согласно которому они были разделены на три группы: высокий (зеленый цвет на карте), средний (желтый) и низкий ИКМ (красный):

высокий ИКМ . Первое место в рейтинге ИКМ занял город Хмельницкий с баллом 67,65. Таким образом, Хмельницкий является лидером ИКМ – 2021 как среди 24-х административных центров регионов, так и среди 45-ти крупнейших городов Украины. В целом высокий индекс конкурентоспособности получили 11 городов: Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов, Мукачево, Бахмут, Тернополь, Винница, Мариуполь, Александрия, Мелитополь, Чернигов;

средний ИКМ . В категорию средней конкурентоспособности попали 25 городов. Среди них Никополь, Конотоп, Белая Церковь, Луцк, Каменец-Подольский, Черновцы, Шостка, Бердичев, Кропивницкий и др;

низкий ИКМ . В категорию с низкой конкурентоспособностью вошли 9 городов. Среди них Николаев, Днепр, Умань, Херсон, Запорожье и Черкассы. Одни из самых низких значений ИКМ имеют Каменское и Полтава с 41,42 и 39,75 пункта соответственно. Самое низкое место в этом рейтинге занимает Одесса с индексом конкурентоспособности 36,84 пункта.

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Продолжительность регистрации бизнеса. В 2019 – 2020 годах средняя продолжительность регистрации физических лиц-предпринимателей составляла 6,1 дня, а предприятий-юрлиц – 6,7 дня. При этом в среднем среди всех опрошенных средняя продолжительность составляла 6,3 дня.

При этом представители микробизнеса в среднем тратят на регистрацию меньше всего времени – около 6,2 дня. В то же время наиболее длительным время регистрации оказалось для малых субъектов – 9,5 дня.

Что препятствует ведению бизнеса:

43% опрошенных руководителя бизнеса назвали препятствием эпидемию коронавируса, в результате чего она оказалась на первом месте этого списка;

второе место в рейтинге со значительным отрывом занимает низкий спрос. Проблема низкого спроса актуальна для каждого третьего опрошенного бизнеса (33%);

третье место, с незначительным отрывом от второго, за высокими налогами – на них жалуются 30% респондентов;

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса и карантинные меры ограничили деловую активность, 23% руководителей бизнеса назвали помехой нехватку квалифицированной рабочей силы. Эта проблема занимает четвертое место в соответствующем рейтинге;

пятая по важности проблема для опрошенного бизнеса – нехватка финансовых средств. На нее жалуются 17% респондентов;

а шестое и седьмое места этого рейтинга занимают проблемы, такие как коррупция городской власти и сложность законодательства. На них указали около 13% участников опроса.

Планы по изменению деловой активности в течение следующих двух лет. Отвечая на вопрос о своих планах относительно изменений объема бизнеса на следующие два года, 46% руководителей бизнеса поделились планами по расширению объемов деятельности. Это, в том числе, 10% респондентов, которые планируют очень расширить бизнес, 24% тех, которые планируют умеренное расширение, и 12%, которые планируют расширить бизнес в некоторой степени.

Практически такая же доля опрошенных – 45% – ответили, что намерены продолжать работу на текущем уровне.

Еще 9% руководителей бизнеса сообщили, что планируют сократить объемы деятельности. Эта доля включает 5% опрошенных, которые сказали, что планируют закрыть бизнес