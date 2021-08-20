В «Дії» добавили новый способ авторизации (видео)

Министерство цифровой трансформации Украины ввело новый способ авторизации в приложении «Дія».

Об этом сообщается на Facebook-странице «Дії».

«Это уже второй способ авторизации через NFC-чип. Если у вас еще нет ID-карты или ваш банк еще не подключен к BankID, то берите свой загранпаспорт», — говорится в сообщении.

Также сервис опубликовал детальное пошаговое видео, в котором рассказывается, как заходить в «Дію» по загранпаспорту.

Сколько стоит оформить паспорт в Украине:

оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты (срок изготовления до 20 рабочих дней) — 363 грн;

оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты (срок изготовления до 10 рабочих дней) — 489 грн;

оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу (срок изготовления до 20 рабочих дней) — 694 грн;

оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты (срок изготовления до 7 рабочих дней) — 1046 грн.

Справка Finance.ua:

в ситуациях, предусматривающих использование свидетельства о рождении ребенка и для идентификации его личности, вам вовсе не обязательно предъявлять именно оригинал этого документа. Вполне достаточно добавить свидетельство в приложение «Дія» и предъявить цифровую версию этого документа;