В «Дії» добавили новый способ авторизации (видео)

Министерство цифровой трансформации Украины ввело новый способ авторизации в приложении «Дія».
Об этом сообщается на Facebook-странице «Дії».
«Это уже второй способ авторизации через NFC-чип. Если у вас еще нет ID-карты или ваш банк еще не подключен к BankID, то берите свой загранпаспорт», — говорится в сообщении.
Также сервис опубликовал детальное пошаговое видео, в котором рассказывается, как заходить в «Дію» по загранпаспорту.
Сколько стоит оформить паспорт в Украине:
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