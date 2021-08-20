Украина планирует улучшить контроль за уклонением от налогов

Украина планирует внедрить международный Стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт) в 2023 году. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил объяснить, как работает система.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, этот мощный новый инструмент, который используется уже более чем в 100 странах, поможет Украине получать дополнительные налоговые поступления путем выявления случаев уклонения от уплаты налогов и будет способствовать повышению уровня соблюдения налогового законодательства.

По данным ОЭСР, в 2019 году 100 налоговых администраций совершили обмен информацией о 84 млн финансовых счетов, на которых находились активы на сумму около 10 трлн евро.

С каждым годом международная сеть автоматического обмена расширяется — в 2020 году обмен осуществило 105 стран, а в 2021 году еще 4 страны совершат свой первый обмен.

Украина планирует осуществить первые обмены информацией в сентябре 2023 года за отчетный 2022 год.

Как объясняет Вестник, CRS обязывает банки, другие финансовые учреждения передавать налоговым органам такую информацию:

о счетах физических лиц стран-участниц, если владелец счета является налоговым резидентом юрисдикции, с которой осуществляется автоматический обмен информацией, — так называемые подотчетные лица (Reportable Person);

о счетах компаний, фондов, трастов, если компания контролируется одним или несколькими подотчетными лицами или оперирует доходами из пассивных источников (роялти, дивиденды, проценты) или контролируется так называемой «пассивной нефинансовой структурой» (Passive Non-Financial Entity).

По каждому «подотчетному счету» собирается и передается такая информация:

в отношении физического лица: подробности о владельце счета (полное имя, адрес проживания, юрисдикция налоговой резидентности, налоговый номер, дата и место рождения), номер и валюта счета, поступления за отчетный период и остаток на счете на конец отчетного периода, детальная информация о финансовом учреждении, в котором открыт счет.

в отношении юридического лица: название компании, адрес налоговой резидентности, налоговый номер, а также финансовая информация (номер и валюта счета, текущий баланс, полученная выручка от коммерческой деятельности, детальная информация о финансовом учреждении, в котором открыт счет), данные о контролирующем лице от компании (полное имя, адрес проживания, юрисдикция налоговой резидентности, налоговый номер, дата и место рождения), а также его счет, если больше 50% дохода компании составляет пассивный доход.

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