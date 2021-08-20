Украина планирует улучшить контроль за уклонением от налогов

Украина планирует внедрить международный Стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт) в 2023 году. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил объяснить, как работает система.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, этот мощный новый инструмент, который используется уже более чем в 100 странах, поможет Украине получать дополнительные налоговые поступления путем выявления случаев уклонения от уплаты налогов и будет способствовать повышению уровня соблюдения налогового законодательства.
По данным ОЭСР, в 2019 году 100 налоговых администраций совершили обмен информацией о 84 млн финансовых счетов, на которых находились активы на сумму около 10 трлн евро.
С каждым годом международная сеть автоматического обмена расширяется — в 2020 году обмен осуществило 105 стран, а в 2021 году еще 4 страны совершат свой первый обмен.
Украина планирует осуществить первые обмены информацией в сентябре 2023 года за отчетный 2022 год.
Как объясняет Вестник, CRS обязывает банки, другие финансовые учреждения передавать налоговым органам такую информацию:
По каждому «подотчетному счету» собирается и передается такая информация:
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