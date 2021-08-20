Вступил в силу закон о новых правилах продажи ипотечного имущества

Сегодня вступил в силу закон об устранении расхождений и осовременивании реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве.
В понедельник, 6 сентября, вступил в силу Закон Украины № 1701-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно устранения расхождений и осовременивании реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве».
Цель закона. Устранение расхождений и осовременивание реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве.
Также совершенствование существующей сейчас системы реализации арестованного имущества, соблюдение процедуры нотариального заверения фактов при реализации предмета ипотеки и обеспечение бесспорности прав ипотекодержателя при удовлетворении его требований.
Напомним, Государственная служба статистки обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам в январе-июне 2021 года. На Киев и область приходится примерно 25% от всей площади жилья в Украине.
Больше всего жилья по площади принято: в Киевской области – 703,8 тыс. кв. метров; Львовской области – 699,6 тыс. кв. метров; Киеве – 512,8 тыс. кв. метров; Одесской области – 425,9 тыс. кв. метров.
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