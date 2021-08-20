Законопроект об олигархах: какие изменения предлагают внести нардепы ко второму чтению

К президентскому законопроекту №5599 о деолигархизации подали ко второму чтению 1257 правок.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
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По его словам, нардепы предлагают расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов.
Также предлагают изменить орган, который будет принимать решение по определению физлица олигархом. А самих олигархов «хотят обязать отчитываться перед НАЗК о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха обязательно должна происходить с разрешением от АМКУ».
Также в списке правок «дополнительные запреты для олигархов».
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