0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 221 0

Как вкладывать деньги без рисков: три основных врага начинающих инвесторов

Как вкладывать деньги без рисков: три основных врага начинающих инвесторов

Деньги являются одной из составляющих нашего жизненного капитала, поэтому важно научиться правильно ими распоряжаться. Финансовый советник, руководитель активов 1st Family Office Василий Матий во время митапа InvestInsight 3 — «Грабли начинающего инвестора» рассказал, как диверсифицировать свой инвестиционный портфель и какие «враги» подстерегают начинающих инвесторов.

Как уберечься от рисков? Диверсификация — это инвестирование средств в различные активы с целью снижения рисков. Чаще всего диверсификация в инвестициях осуществляется по трем основным уровням.

Первый уровень – по денежной единице, в которой вы храните ваши средства, то есть в гривнах, долларах, евро. Если денег больше, их можно распределять по большему количеству денежных единиц.

Второй уровень – диверсификация по классу активов, в которых вы храните средства. Самые известные и понятные классы активов — это недвижимость, бизнес и ценные бумаги.

Третий уровень диверсификации – по юрисдикции, то есть в какой именно стране хранятся активы.

«Должны признать, что, к сожалению, Украина является не самой безопасной юрисдикцией, поэтому если есть возможность инвестировать в другие страны и делать это доходно, то надо пользоваться такими возможностями», — посоветовал Василий Матий.

Зачем это? Диверсификация по юрисдикциям нужна, потому что разные страны мира (а соответственно и их экономики развиваются по-разному. Например, экономика США показывает хорошие результаты в течение последних десяти лет. Но если посмотреть на отрезок времени с 2000 до 2010, то во времена «потерянного десятилетия» американский фондовый рынок за десять лет принес 0% доходности своим инвесторам.

«Соответственно, если бы инвестор проинвестировал свои средства только в американский фондовый рынок, то он мог бы не увидеть никакой прибыли за целое десятилетие. В то же время если бы у него был диверсифицированный портфель и он содержал акции компаний из Европы или Азии, то такой ситуации не было бы», — подытожил эксперт.

Три главных врага инвестора:

  • эмоции. По словам эксперта, чаще всего эмоции могут навредить, когда на рынке наблюдается турбулентность или есть какая-то просадка. Важно не принимать любые эмоциональные решения и не продавать досрочно свои активы;
  • налоги. Налоги уменьшают сумму наших доходов, но налоговые штрафы и проблемы с налоговой наносят еще больше вреда. Поэтому лучше пользоваться всеми возможными методами налоговой оптимизации, но сами налоги платить нужно обязательно;
  • комиссии. Этот враг может настигнуть инвестора с того момента, когда он переводит свои средства на брокерский счет, до тех пор, пока он будет возвращать эти средства на свой банковский счет.

«Представьте, что вы в течение 20 лет аккумулируете инвестпортфель в размере 100 тыс. долларов. И у вас есть только 1% комиссии в том фонде, куда вы проинвестировали. Сумма комиссии в 1% в течение 20 лет составит 8 тыс. долларов. И если бы вы могли ее каким-то образом сэкономить и проинвестировать, то путем инвестиций вы заработали бы еще 12 тыс. долларов. То есть в итоге из-за 1% комиссии за 20 лет общая потеря составляет 40 тыс. долларов», — поделился расчетами эксперт.

Какие психологические ловушки подстерегают начинающих инвесторов:

  • самоуверенность и жадность – они начинают появляться, когда инвестор имеет определенные успехи и чувствует себя достаточно грамотным в сфере инвестиций. В такой момент можно попасть в неприятности, потому что это может привести к неосмотрительности и принятию нерационального эмоционального решения, которое выльется в убытки;
  • гордость и сожаление. В качестве примера эксперт приводит инвесторов в киевскую недвижимость в 2008 году: некоторые объекты недвижимости, которые в те годы были в цене, сейчас стоят в лучшем случае 150 тыс. долларов. То есть объективным было бы уже давно продать их, зафиксировать убыток и вложить деньги в другой инвестиционный инструмент;
  • эффект толпы – это склонность принимать такие же инвестиционные решения, которые принимают другие люди. Человеческая психология работает так, что мы склонны поступать так же, как и большинство людей. То же самое касается и хайповых активов, в которые сейчас инвестирует значительное большинство.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.