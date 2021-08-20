Как вкладывать деньги без рисков: три основных врага начинающих инвесторов

Деньги являются одной из составляющих нашего жизненного капитала, поэтому важно научиться правильно ими распоряжаться. Финансовый советник, руководитель активов 1st Family Office Василий Матий во время митапа InvestInsight 3 — «Грабли начинающего инвестора» рассказал, как диверсифицировать свой инвестиционный портфель и какие «враги» подстерегают начинающих инвесторов.
Как уберечься от рисков? Диверсификация — это инвестирование средств в различные активы с целью снижения рисков. Чаще всего диверсификация в инвестициях осуществляется по трем основным уровням.
Первый уровень – по денежной единице, в которой вы храните ваши средства, то есть в гривнах, долларах, евро. Если денег больше, их можно распределять по большему количеству денежных единиц.
Второй уровень – диверсификация по классу активов, в которых вы храните средства. Самые известные и понятные классы активов — это недвижимость, бизнес и ценные бумаги.
Третий уровень диверсификации – по юрисдикции, то есть в какой именно стране хранятся активы.
«Должны признать, что, к сожалению, Украина является не самой безопасной юрисдикцией, поэтому если есть возможность инвестировать в другие страны и делать это доходно, то надо пользоваться такими возможностями», — посоветовал Василий Матий.
Зачем это? Диверсификация по юрисдикциям нужна, потому что разные страны мира (а соответственно и их экономики развиваются по-разному. Например, экономика США показывает хорошие результаты в течение последних десяти лет. Но если посмотреть на отрезок времени с 2000 до 2010, то во времена «потерянного десятилетия» американский фондовый рынок за десять лет принес 0% доходности своим инвесторам.
«Соответственно, если бы инвестор проинвестировал свои средства только в американский фондовый рынок, то он мог бы не увидеть никакой прибыли за целое десятилетие. В то же время если бы у него был диверсифицированный портфель и он содержал акции компаний из Европы или Азии, то такой ситуации не было бы», — подытожил эксперт.
Три главных врага инвестора:
«Представьте, что вы в течение 20 лет аккумулируете инвестпортфель в размере 100 тыс. долларов. И у вас есть только 1% комиссии в том фонде, куда вы проинвестировали. Сумма комиссии в 1% в течение 20 лет составит 8 тыс. долларов. И если бы вы могли ее каким-то образом сэкономить и проинвестировать, то путем инвестиций вы заработали бы еще 12 тыс. долларов. То есть в итоге из-за 1% комиссии за 20 лет общая потеря составляет 40 тыс. долларов», — поделился расчетами эксперт.
Какие психологические ловушки подстерегают начинающих инвесторов:
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