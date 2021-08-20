Минцифры планирует создать фонд для инвестиций в ІТ-проекты

Министерство цифровой трансформации Украины работает над созданием Фонда Фондов для инвестиций в украинские ІТ-проекты. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, решил рассказать, что планируют в правительстве для инвесторов.

«Мы гордимся украинскими стартапами-единорогами, которые прославляют Украину на весь мир. Поддержка стартапов – необходимая составляющая для развития экономики любой современной страны. Поэтому, вдохновляясь успешным международным опытом, в частности, израильской инициативы Yozma, мы рассматриваем возможность создания в Украине Фонда Фондов», — отметил Михаил Федоров.

Что это значит. Государство не просто будет инвестировать в стартапы, но и направлять средства в лучшие мировые венчурные фонды для инвестирования именно в украинские стартапы.

Какая польза. В Украине появится среда для развития стартап-экосистемы и IT-сектора в целом. Запуск Фонда Фондов будет выступать одним из ключевых источников капитала для успешного запуска инвестиционных фондов в Украине.

В Украине уже более года работает украинский фонд стартапов (USF). Уже профинансированы более 200 стартапов.

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«Создание USF – это успешный кейс взаимодействия государства и IT-рынка. Благодаря его деятельности государство стало крупнейшим ангельским инвестором в Украине. Запущена акселерационная программа фонда, в которую вошли мощные украинские и международные акселераторы. Хотим, чтобы в Украине не только росло число стартапов, но и сюда заходили крупные стратегические инвесторы», — сказал Александр Борняков.

Появлению мировых инвесторов в Украине будет способствовать запуск проекта Дія City и рынок виртуальных активов. Ведь иностранные инвесторы смогут рассчитывать на практики, распространенные в других юрисдикциях и признанные мировым бизнесом как «инвестиционно привлекательные».