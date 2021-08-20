День финансов: убыточный НБУ, новые TruCAM на дорогах, договор между «Мотор Сич» и «Антонов»

Понедельник, 30 августа. Расскажем о крупном контракте по «Мрии», весомых убытках НБУ, новых тарифах от «Нафтогаза».

Налоговая амнистия уже близко. Налоговая амнистия стартует в Украине с 1 сентября. Воспользоваться процедурой возможно в течение одного года с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го. Такой период в налоговой службе считают оптимальным.

При этом в ГНС объяснили, какую недвижимость нужно указать при заполнении одноразовой добровольной декларации.

А на сайте ГНС даже показали примеры заполнения добровольной декларации.

Контракт на 920 млн. Предприятие «Мотор Сич» подписало с ГП «Антонов» (входит в состав Укроборонпрома) крупный контракт, направленный на увеличение ресурса двигателей для самолетов «Мрия» и «Руслан». Согласно данным, обнародованным на площадке ProZorro, ожидаемый объем контракта составляет 920 млн гривен.

Убытки Нацбанка. Результат деятельности НБУ за первое полугодие 2021 года без учета результатов переоценки финансовых инструментов составляет почти 20 млрд грн чистого дохода, что в 2,4 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Вместе с тем, укрепление курса гривны к иностранным валютам и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн. Как следствие, общий консолидированный результат НБУ за 6 месяцев этого года составляет 12 млрд грн убытка.

Новые камеры автофиксации нарушений ПДД. Патрульная полиция увеличила количество приборов TruCAM и участков, на которых будут измерять скорость. Всего на дорогах Украины будут работать 180 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 319 участках.

Возраст и пенсии в разных странах. В Украине возраст выхода на пенсию одинаков и для мужчин, и для женщин – 60 лет. А средняя продолжительность жизни разная: 68 лет для мужчин и почти 78 лет для женщин. А когда выходят на пенсию в других странах? Наши коллеги уже подсчитали. И даже создали показательную инфографику..

Ждать ли цифровой банк от Новой почты? Новая почта пока не планирует запускать свой цифровой банк, как это, к примеру, делает владелец Сильпо. В то же время в компании приветствуют принятие нового закона о платежных услугах. Поскольку тот значительно расширяет перечень финансовых услуг, которые могут предоставлять небанковские финансовые компании, к которым относится и НоваПей.

Поставщик «последней надежды» вновь повышает цену на газ. «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», установила тариф на газ для своих клиентов в сентябре 2021 года на уровне 12 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Эта цена на 22 копейки выше, чем в августе (11,78 гривен за кубометр).