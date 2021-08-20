С сегодняшнего дня в Украине заработали новые камеры автофиксации нарушений ПДД на 10 участках

Патрульная полиция увеличила количество приборов TruCAM и участков, на которых будут измерять скорость.

Об этом сообщается на сайте полиции.

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Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 319 участках.

С 30 августа патрульные с прибором TruCAM будут работать на 10 новых участках. Также дополнительно увеличивается количество приборов.

Новые участки использования приборов запускают в областях:

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Кировоградская;

Харьковская.

Где установлены радары

Донецкая область:

г. Краматорск, ул. Левобережная.

Житомирская область:

4-9 км автодороги Р-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище.

Запорожская область:

г. Запорожье, ул. Скворцова;

г. Бердянск, Мелитопольское шоссе.

Ивано-Франковская область:

51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;

137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;

113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский.

Кировоградская область:

г. Кропивницкий, ул. Вокзальная;

г. Кропивницкий, ул. Мурманская.

Харьковская область:

519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский.

С картой размещения приборов TruCAM можно ознакомиться по ссылке.

Об использовании приборов измерения скорости водителей будут уведомлять дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Справка Finance.ua:

с 27 августа на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработали приборы фиксации правонарушений, которые контролируют соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме;

благодаря работе мобильных радаров с момента их запуска в эксплуатацию 18 октября 2018 года и по состоянию на 6 августа текущего года было вынесено 1 143 469 постановлений о нарушениях ПДД . Общая сумма штрафов составила 346 486 123 грн.

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