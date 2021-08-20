С сегодняшнего дня в Украине заработали новые камеры автофиксации нарушений ПДД на 10 участках

Патрульная полиция увеличила количество приборов TruCAM и участков, на которых будут измерять скорость.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 319 участках.
С 30 августа патрульные с прибором TruCAM будут работать на 10 новых участках. Также дополнительно увеличивается количество приборов.
Новые участки использования приборов запускают в областях:
Где установлены радары
Донецкая область:
Житомирская область:
Запорожская область:
Ивано-Франковская область:
Кировоградская область:
Харьковская область:
С картой размещения приборов TruCAM можно ознакомиться по ссылке.
Об использовании приборов измерения скорости водителей будут уведомлять дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Женщина с ирокезом. Visa купила NFT токен за $150 тысячПозавчера, 18:30 - 1384 6
Дмитрий Соболев: о шагах, которые могут помочь Украине преодолеть контрабанду2 ч. назад - 301 3
Компания «Укравтодора» за полгода получила 73,5 млн грн убытков2 ч. назад - 88 1
Поставщик «последней надежды» снова повысил цену на газ2 ч. назад - 427 1
На основании каких документов гражданам начисляется плата за землю: разъяснение ГНСПозавчера, 19:00 - 6826 1
Секрет успеха миллионеров: какая черта объединяет 90% богачейВчера, 17:19 - 3428
Какую недвижимость нужно указать при заполнении одноразовой добровольной декларации4 ч. назад - 1913
Когда выходят на пенсию граждане разных стран (инфографика)5 ч. назад - 1659 1
Эксперты подсчитали, сколько украинцев откладывают из заработной платыВчера, 13:00 - 1061 1
Раздел общего имущества супругов: спорные вопросыВчера, 20:01 - 925
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1083
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 669
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1929 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3331 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1345 5