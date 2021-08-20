НБУ стал убыточным и планирует сократить отчисления в госбюджет почти в два раза

Прогнозные ожидания Национального банка части прибыли до распределения за 2021 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году, составляют 13,6 млрд грн. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году (24,4 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Окончательный объем части прибыли до распределения НБУ, которая будет подлежать перечислению Национальным банком в государственный бюджет в 2022 году, будет зависеть от фактических макроэкономических показателей в 2021 году и будет определяться после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности НБУ за 2021 год”, – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, результат деятельности НБУ за первое полугодие 2021 года без учета результатов переоценки финансовых инструментов составляет почти 20 млрд грн чистого дохода, что в 2,4 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Основной составляющей этого результата являются чистые процентные доходы в размере более 21 млрд грн.
Вместе с тем, укрепление курса гривны к иностранным валютам и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн. Как следствие, общий консолидированный результат НБУ за 6 месяцев этого года составляет 12 млрд грн убытка, сообщили в НБУ.
“В то же время обращаем внимание, что консолидированная прибыль/убыток, отраженный в финансовой отчетности НБУ, – это не часть прибыли до распределения, которая подлежит перечислению в государственный бюджет. Обязательство НБУ в части прибыли до распределения, подлежащей перечислению в государственный бюджет, будет сформировано по итогам 2021 года и обнародовано весной 2022 года”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что по итогам полугодия объем активов НБУ уменьшился на 3% по сравнению с данными на 31 декабря 2020 года, и составляет 1 294,4 млрд грн. Это сокращение связано, главным образом, с погашением обязательств по кредитам, полученным от Международного валютного фонда, а также с переоценкой международных резервов в связи с укреплением курса гривны к иностранным валютам за этот период.
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