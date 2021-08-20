Когда выходят на пенсию граждане разных стран (инфографика)

В Верховной Раде несколько месяцев лежит законопроект, в котором с 2023 года предлагают повышать пенсионный возраст для украинцев – на один месяц каждый год. Таким образом, до 2035-го украинцы могут выходить на пенсию в 61 год, а не в 60.

При этом, учитывая среднюю продолжительность жизни украинцев, мужчины на пенсии живут еще около 8 лет, а женщины – около 17 лет. Тогда как в европейских странах этот срок составляет в среднем 20 лет.

Журналисты портала «Слово и дело» проанализировали, в каком возрасте выходят на пенсию и сколько в среднем живут мужчины и женщины в разных странах.

В Украине возраст выхода на пенсию одинаков и для мужчин, и для женщин – 60 лет. А средняя продолжительность жизни разная: 68 лет для мужчин и почти 78 лет для женщин.

В Беларуси женщины выходят на пенсию в 57 лет и 6 месяцев и живут в среднем 79 лет и 7 месяцев. Для мужчин же пенсионный возраст – 62 года и 6 месяцев, а средняя продолжительность жизни – почти 70 лет.

В соседней с нами Польше женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. Средняя продолжительность жизни женщин составляет почти 82 года, а мужчин – 74 года и 6 месяцев.

В других европейских странах пенсионный возраст выше, но и средняя продолжительность жизни больше. Например, в Нидерландах граждане выходят на пенсию в возрасте около 66 лет. При этом женщины в среднем живут около 83 лет, а мужчины – чуть более 80.

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В 67 лет выходят на пенсию в Греции, Италии, Исландии и Норвегии. Мужчины в Греции живут в среднем 78 лет и 7 месяцев, женщины – 83 года и 7 месяцев. Средняя продолжительность жизни в Италии составляет почти 85 лет для женщин и почти 81 год для мужчин. В Исландии женщины живут в среднем почти 84 года, мужчины – почти 81 год. В Норвегии мужчины доживают до 81 года, женщины – до 84 лет.

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В европейских странах самая высокая продолжительность жизни женщин в Испании – почти 86 лет, а мужчин – в Швейцарии (почти 82 года).

В США мужчины и женщины выходят на пенсию в 67 лет. Мужчины в среднем живут чуть более 76 лет, а женщины – почти 81 год. Пенсионный возраст в Канаде составляет 65 лет, а средняя продолжительность жизни составляет около 84 лет для женщин и чуть более 80 лет для мужчин.

В Китае на пенсию выходят рано по сравнению с другими странами: женщины – в 50-55 лет, мужчины – в 60 лет. При этом женщины в среднем живут более 80 лет, а мужчины – почти 75 лет.