Примеры заполнения добровольной декларации

Государственная налоговая служба разместила примеры заполнения одноразовой (специальной) добровольной декларации.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

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С 1 сентября 2021 года начинается добровольное одноразовое декларирование гражданами активов, которые принадлежат им на правах собственности и по которым не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Добровольное декларирование будет происходить путем подачи декларации в ГНС через личную часть электронного кабинета в разделе «единоразовая (специальная) добровольная декларация».

По ссылке пример единоразовой декларации, подаваемой с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022 года.

По ссылке пример единоразовой декларации, подаваемой с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022 года с уплатой сбора с единоразового добровольного декларирования тремя равными частями.

Ставки сбора:

5% с валютных ценностей на счетах в украинских банках и других активов в Украине;

9% с валютных ценностей на счетах в иностранных банках или фнучреждениях и других активов за рубежом;

2,5% с номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.



Инфографика: ГНС

Сбор с единоразового добровольного декларирования – это единоразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора и отражается им в декларации.