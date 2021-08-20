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«Мотор Сич» и «Антонов» подписали контракт на 920 млн грн

«Мотор Сич» и «Антонов» подписали контракт на 920 млн грн

Предприятие «Мотор Сич» подписало с ГП «Антонов» (входит в состав Укроборонпрома) крупный контракт, направленный на увеличение ресурса двигателей для самолетов «Мрия» и «Руслан».

Об этом сообщает портал Defense Express.

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Отмечается, что контракт предусматривает поэтапное увеличение сроков службы и хранения авиационных турбореактивных двухконтурных трехвальных двигателей семейства Д-18Т.

Согласно данным, обнародованным на площадке ProZorro, ожидаемый объем контракта составляет 920 млн гривен.

За эту сумму «Мотор Сич» проведет увеличение ресурсов авиадвигателей в пределах эксплуатационного ресурса для самолетов Ан-124−100 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», предназначенных для эксплуатации в гражданской авиации.

Как уточняется, «Авиалинии Антонов» имеют в составе своего авиапарка семь транспортных самолетов Ан-124−100 «Руслан» и один Ан-225 «Мрия».

По материалам Укринформ
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