«Мотор Сич» и «Антонов» подписали контракт на 920 млн грн

Предприятие «Мотор Сич» подписало с ГП «Антонов» (входит в состав Укроборонпрома) крупный контракт, направленный на увеличение ресурса двигателей для самолетов «Мрия» и «Руслан».
Об этом сообщает портал Defense Express.
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Отмечается, что контракт предусматривает поэтапное увеличение сроков службы и хранения авиационных турбореактивных двухконтурных трехвальных двигателей семейства Д-18Т.
Согласно данным, обнародованным на площадке ProZorro, ожидаемый объем контракта составляет 920 млн гривен.
За эту сумму «Мотор Сич» проведет увеличение ресурсов авиадвигателей в пределах эксплуатационного ресурса для самолетов Ан-124−100 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», предназначенных для эксплуатации в гражданской авиации.
Как уточняется, «Авиалинии Антонов» имеют в составе своего авиапарка семь транспортных самолетов Ан-124−100 «Руслан» и один Ан-225 «Мрия».
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