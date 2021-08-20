В "Новой почте" рассказали о возможности запуска собственного цифрового банка

Новая почта пока не планирует запускать свой цифровой банк, как это, к примеру, делает владелец Сильпо.
Об этом рассказал СЕО НоваПей (финансовая компания, входит в группу компаний Новая почта) Андрей Кривошапко в комментарии UBR.ua.
Читайте также: Владелец Сильпо запускает конкурента monobank
«На данный момент таких планов нет. Ведь банковские услуги — это не просто получить новую лицензию, это совсем другое направление деятельности — другая регуляция, другая отчетность, более жесткие требования, чем к финкомпании. И даже ПО нужно отдельное разрабатывать. То есть пока что это больше проблем, чем плюсов для нас», — подметил он.
В то же время в компании приветствуют принятие нового закона о платежных услугах. Поскольку тот значительно расширяет перечень финансовых услуг, которые могут предоставлять небанковские финансовые компании, к которым относится и НоваПей.
Например, он позволяет открывать и обслуживать счета пользователей, проводить операции с собственными средствами пользователя на счету, предоставлять услуги по эмиссии и эквайрингу платежных инструментов.
«Когда закон заработает на полную силу, уверен, что мы сможем предложить нашим клиентам новые полезные услуги», — добавил нам Андрей Кривошапко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Женщина с ирокезом. Visa купила NFT токен за $150 тысячПозавчера, 18:30 - 1034 6
Эксперт пояснила, как в Украине будут бороться с должниками по коммуналкеПозавчера, 20:00 - 4647 6
Насколько привлекательна Украина для переездаВчера, 07:34 - 1301 4
Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Украине и мире (инфографика)Вчера, 08:15 - 779 2
Обязательный перевод пенсий на карту перенесли на 2023 годПозавчера, 12:00 - 462 2
Секрет успеха миллионеров: какая черта объединяет 90% богачейВчера, 17:19 - 2820
Эксперты подсчитали, сколько украинцев откладывают из заработной платыВчера, 13:00 - 918 1
Раздел общего имущества супругов: спорные вопросыВчера, 20:01 - 766
До какой отметки может подорожать золото к концу года — прогноз Metals FocusВчера, 18:23 - 681 1
Сделать дом официально жилым и повысить его стоимость стало проще — комментарий экспертаВчера, 16:01 - 668
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1060
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 664
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1896 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3296 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1331 5