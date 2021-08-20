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В "Новой почте" рассказали о возможности запуска собственного цифрового банка

В "Новой почте" рассказали о возможности запуска собственного цифрового банка

Новая почта пока не планирует запускать свой цифровой банк, как это, к примеру, делает владелец Сильпо.

Об этом рассказал СЕО НоваПей (финансовая компания, входит в группу компаний Новая почта) Андрей Кривошапко в комментарии UBR.ua.

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«На данный момент таких планов нет. Ведь банковские услуги — это не просто получить новую лицензию, это совсем другое направление деятельности — другая регуляция, другая отчетность, более жесткие требования, чем к финкомпании. И даже ПО нужно отдельное разрабатывать. То есть пока что это больше проблем, чем плюсов для нас», — подметил он.

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В то же время в компании приветствуют принятие нового закона о платежных услугах. Поскольку тот значительно расширяет перечень финансовых услуг, которые могут предоставлять небанковские финансовые компании, к которым относится и НоваПей.

Например, он позволяет открывать и обслуживать счета пользователей, проводить операции с собственными средствами пользователя на счету, предоставлять услуги по эмиссии и эквайрингу платежных инструментов.

«Когда закон заработает на полную силу, уверен, что мы сможем предложить нашим клиентам новые полезные услуги», — добавил нам Андрей Кривошапко.

По материалам УБР
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