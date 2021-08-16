Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobank

Корпорация Fozzy Group запускает собственный цифровой банк.
Об этом сообщает dev.ua.
Сейчас необанк находится в процессе тестирования.
«Мы запускаем интернет-банкинг „Банк „Власний Рахунок““ и разрабатываем много продуктов для логистики и e-commerce», — сообщили в пресс-службе компании.
На сайте необанка предлагается кредитный лимит в 100 тыс. грн с льготным периодом 62 дня, а также безлимитный бонус на покупки в магазинах корпорации.
Владельцем «Банка „Власний Рахунок“» является «Банк Восток».
Получить карту нового цифрового банка можно в почтовом отделении службы Justin, сказано на сайте.
Банк также предлагает систему бонусов, начисляемых за покупки, которыми можно рассчитываться в магазинах Fozzy Group: «Фора», «Сильпо», Ringo, агентстве Voyage. Но рассчитываться ими можно только в «Сильпо» и Le Silpo, а в «Фора», Ringo, агентстве Voyage – нет.
Пополнение карты происходит без комиссии в «Сильпо» и почтовом отделении Justin. Также пользователи получают возможность бесплатных переводов и платежей и 7% годовых со счетом для накопления на отдельном счете.
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