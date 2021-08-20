Какую недвижимость нужно указать при заполнении одноразовой добровольной декларации

Объектами одноразового добровольного декларирования могут быть активы физического лица, которые принадлежат декларанту на праве собственности (в том числе на праве общей частичной или на праве общей совместной собственности) и находятся на территории Украины и/или за ее пределами по состоянию на дату подачи декларации, в частности, недвижимое имущество (земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости).

Об этом сообщает пресс-служба Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

К недвижимому имуществу относятся также объекты незавершенного строительства, которые:

не приняты в эксплуатацию или право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке, но имущественные права на такие объекты принадлежат декларанту на праве собственности;

не приняты в эксплуатацию и расположены на земельных участках, принадлежащих декларанту на праве частной собственности, включая совместную собственность, либо на праве долгосрочной аренды или на праве суперфиция.

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Активы, не подлежащие декларированию:

1) активы (кроме определенных подпунктами 2 и 3 ниже), суммарная стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен по состоянию на дату завершения периода одноразового (специального) добровольного декларирования (то есть по состоянию на 31 августа 2022 года);

2) недвижимое имущество, расположенное на территории Украины, которое по состоянию на дату окончания периода одноразового (специального) добровольного декларирования принадлежало физическому лицу на праве собственности (в том числе общей совместной или общей долевой собственности), что подтверждается данными соответствующих государственных реестров, в объеме:

а) объекты жилой недвижимости:

квартира/квартиры, общая площадь которой/которых не превышает совокупно 120 квадратных метров, или имущественные права, подтвержденные соответствующими документами, на такую квартиру или квартиры в многоквартирном жилом доме незавершенного строительства;

жилой дом/жилые дома, зарегистрированный/зарегистрированные в установленном порядке в Украине, общая площадь которого/которых в совокупности не превышает 240 квадратных метров, или жилой дом незавершенного строительства или дома незавершенного строительства, общая площадь которого/которых в совокупности не превышает 240 квадратных метров, при условии наличия у такого физического лица права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения;

б) объекты нежилой недвижимости – нежилые дома некоммерческого назначения и/или нежилые дома незавершенного строительства некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 квадратных метров;

в) земельные участки, совокупный размер которых по каждому отдельному участку не превышает нормы бесплатной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины.