Поставщик «последней надежды» снова повысил цену на газ

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», установила тариф на газ для своих клиентов в сентябре 2021 года на уровне 12 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 22 копейки выше, чем в августе (11,78 гривен за кубометр).

Об этом сообщается на сайте компании.

Сейчас Г К «Нафтогаз Украины» в качестве поставщика «последней надежды» на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

Годовой «фиксированный» тариф «Нафтогаза Украины» для населения составляет 7,96 грн/куб. об.

Напомним, подать заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины» можно несколькими удобными способами:

онлайн — на сайте gas.ua или в веб-версии Приват24;

офлайн — в сети ПУМБ , Ощадбанк, Таскомбанк, Идея Банк, через сеть агентов СГ « ТАС », в отделениях Новой почты в Полтавской области, а также в центрах оплат и подключений ГК «Нафтогаз Украины».

Справка Finance.ua:

Государственная служба по вопросам труда объяснила, что отключение потребителей от системы газоснабжения оборудования жилых и общественных зданий возможно при непредвиденных обстоятельствах. В таком случае устанавливается заглушка на момент отключения;

газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» ввела новый тарифный план для бытовых клиентов — «Комфортный сезон».

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