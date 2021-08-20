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Поставщик «последней надежды» снова повысил цену на газ

Поставщик «последней надежды» снова повысил цену на газ

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», установила тариф на газ для своих клиентов в сентябре 2021 года на уровне 12 гривен за кубометрНДС, но без платы за доставку). Цена на 22 копейки выше, чем в августе (11,78 гривен за кубометр).

Об этом сообщается на сайте компании.

Сейчас Г К «Нафтогаз Украины» в качестве поставщика «последней надежды» на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

Годовой «фиксированный» тариф «Нафтогаза Украины» для населения составляет 7,96 грн/куб. об.

Как сменить поставщика газа в Украине 🔥

Напомним, подать заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины» можно несколькими удобными способами:

  • онлайн — на сайте gas.ua или в веб-версии Приват24;
  • офлайн — в сети ПУМБ, Ощадбанк, Таскомбанк, Идея Банк, через сеть агентов СГ «ТАС», в отделениях Новой почты в Полтавской области, а также в центрах оплат и подключений ГК «Нафтогаз Украины».

Справка Finance.ua:

  • Государственная служба по вопросам труда объяснила, что отключение потребителей от системы газоснабжения оборудования жилых и общественных зданий возможно при непредвиденных обстоятельствах. В таком случае устанавливается заглушка на момент отключения;
  • газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» ввела новый тарифный план для бытовых клиентов — «Комфортный сезон».

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
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