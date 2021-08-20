Условия участия в процедуре налоговой амнистии - объяснение ГНС

Налоговая амнистия, которая стартует в Украине с 1 сентября, является добровольной процедурой, а гражданам, которые хотят воспользоваться ею, необходимо ознакомиться с несколькими правилами.

Об этом на телеканале “Дом” рассказал врио главы Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников.

“Первое — вы не должны быть государственным служащим сейчас или в прошлом. То есть не быть лицом, которое подавало декларацию госслужащего. Потому что эта процедура ни в коем случае не предусматривает возможности легализации потенциальных коррупционных доходов”, — пояснил Олейников.

Во-вторых, желающие пройти процедуру не должны быть гражданами государства-агрессора или должны отказаться от этого гражданства.

“Третье — при проведении одноразового декларирования вы не обязаны подтверждать источник доходов. В сущности, мы верим вам на слово. Но если вы солгали, и это будет установлено обвинительным приговором суда, декларация будет аннулирована”, — продолжил Олейников.

Главное, чтобы доход не был получен преступным путем, подчеркнул врио главы Государственной налоговой службы.

“Так, уклонение от уплаты налогов является нарушением в части неуплаты налогов с дохода. Но сам доход получен законно. То есть вы получали его за какую-то свою работу. Да, возможно, в конверте. Да, возможно, вы вели предпринимательскую деятельность, не зарегистрировавшись предпринимателем и не показывая доход. Но вы не воровали, не убивали, не брали взяток, не торговали наркотиками и тому подобное — ваш доход абсолютно законный и легальный”, — уточнил Олейников.

Таким образом, декларируя активы, гражданин утверждает, что они являются легальными, пояснил глава ведомства. Если налоговая служба не имеет доказательств обратного, она соглашается с таким утверждением.

“Если гражданин декларирует активы, значит, вы утверждаете, что они легальны. Но если у нас нет доказательств обратного, мы принимаем ваше утверждение. После этого учитывают ставку налога и учитывают сумму налога, которую вы должны заплатить. Декларации подают в Государственную налоговую службу. Мы проверяем, что вы правильно вычислили эту же сумму налога. По сути, единственное, что мы проверяем — правильность заполнения декларации и правильность рассчитанной суммы налога”, — детализировал Олейников.

Если же гражданин вообще не захочет декларировать свои активы, то рано или поздно он столкнется с ситуацией, когда он захочет использовать эти активы, и не сможет объяснить их происхождение.

“То есть банк также потребует данные у налоговой службы и обнаружит, что, согласно нашим реестрам, его доход составлял нули на протяжении всего этого периода. И вот тогда у него возникнут большие проблемы с использованием средств. Вы знаете, что даже сегодня крупные покупки наличными уже связаны с проблемами? Поверьте, это только начало”, — продолжил Олейников.

Воспользоваться процедурой возможно в течение одного года с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го. Такой период в налоговой службе считают оптимальным.

“Все-таки единоразовое декларирование потому и называется “единоразовое”, что не предусмотрено проводить его 25 раз. Не предусмотрено бесконечно пролонгировать сроки. Год – достаточный срок, чтобы осуществить эту процедуру. Чтобы посмотреть на примеры других, если есть опасения быть первым”, — резюмировал Олейников.