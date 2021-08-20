День финансов: деньги «под подушками» украинцев, налоговая карта, планы Зеленского по заводам

Среда, 25 августа. Налоги: заплатить нельзя помиловать.

Налоговая сопоставит реальные доходы всех украинцев с официальными. Минфин разрабатывает законопроект о непрямых методах налогового контроля граждан. Контролирующие органы будут сопоставлять реальную жизнь и доходы всех физлиц-плательщиков налога.

При этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что скоро нельзя будет просто достать деньги и заплатить за крупную покупку.

Также Налоговая запустила интерактивную налоговую карту Украины, которая дает возможность в онлайн-режиме в любое время без обращения в органы ГНС получать актуальную налоговую информацию. Карта уже доступна пользователям на веб-портале ГНС и в открытой части Электронного кабинета, а также по ссылке.

Что «под подушками» украинцев. Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые украинские налогоплательщики не показывают государству, достигает 50 млрд грн.

Отметим, Закон Украины относительно налоговой амнистии Верховная Рада Украины приняла 15 июня 2021 года. Почитать более подробно о налоговой амнистии, какие цели преследует власть, и что амнистия даст простым украинцам, вы можете в новом материале:

Тем временем…

НБУ сообщает, что украинцы отказываются от наличных. При этом прибыль банков выросла до 39,76 млрд грн.

Отключать коммунальные услуги за долги вновь можно. Сняли ограничение на отключение домохозяйств за задолженность по оплате комуслуг, которое предусмотрено законодательством по условиям адаптивного карантина. До принятия таких изменений, на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращение предоставления таких услуг.

Внеплановое повышение пенсии. С 1 октября 2022 года для некоторых категорий пенсионеров повысится минимальная пенсионная выплата, ее размер составит от 2500 до 3000. грн. Такое повышение будет внеплановым, поскольку не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом. В частности, документом предлагается с 1 октября 2022 года установить минимальную пенсию в размере 3 тыс. грн лицам в возрасте 70 лет и более.

«Новый завод в каждой области». Президент Зеленский рассказал, что, по его мнению, уже сделано на пути развития Украины, а что следует сделать в ближайшее время. Глава государства убежден, что «уровень Украины уже другой» и стране пора строить заводы. «Инфраструктура дает сотни тысяч — именно так, сотни тысяч рабочих мест. Каждому губернатору, каждому министру я сегодня даю задание: новый завод», — заявил глава государства.