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Налоговая сопоставит реальные доходы всех украинцев с официальными – Минфин

Налоговая сопоставит реальные доходы всех украинцев с официальными – Минфин

Разрабатываемый Министерством финансов законопроект о непрямых методах налогового контроля граждан будет предполагать «сопоставление реального способа жизни физического лица с имеющейся налоговой информацией о полученных им доходах и уплаченных с них налогах».

Контролирующие органы будут сопоставлять реальную жизнь и доходы всех физлиц-плательщиков налога.

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Такой ответ UBR.ua получил от Министерства финансов. В частности, редакция задала вопрос, будет ли налоговая в соответствии с нормами законопроекта проверять лишь крупные траты.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев объяснял последствия проверки расходов налоговой: в случае, если контролеры выявят расхождение между доходами и расходами, то попросят налогоплательщика объяснить, с каких средств были осуществлены те или иные траты.

Если он не сможет подтвердить легальность средств, то должен будет уплатить с неподтвержденной суммы 18% НДФЛ.

Подтвердить расходы, по словам Гетманцева, налогоплательщик сможет расходами за всю жизнь. В то же время он может воспользоваться налоговой амнистией и легализовать ранее приобретенные активы, с которых не платил налогов.

Ставка в рамках амнистии будет гораздо ниже, чем НДФЛ, а само амнистирование будет длиться год — с 1 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года.

В Минфине напомнили, что поручение разработать законопроект об усилении контроля за полнотой налогообложения доходов физлиц Кабинет министров получил от Верховной Рады — эта обязанность содержится в принятом 15 июня законе № 1539 «о налоговой амнистии».

Подать в парламент законопроект КМУ должен в течение 9 месяцев с момента вступления в силу закона № 1539, то есть до 16 марта 2022 года.

В Минфине не ответили на вопрос, когда закон о «проверке расходов» украинцев может вступить в силу, однако Данил Гетманцев полагает, что это будет сделано только после завершения налоговой амнистии и не ранее 2023 года.

В министерстве также подчеркнули, что законопроект там готовят совместно с Государственной налоговой службой.

По материалам УБР
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