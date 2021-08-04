В Минфине раскрыли детали по налогам с сомнительных доходов

Министерство финансов Украины подтвердило, что готовит законопроект, который введет механизм налогообложения тех доходов украинцев, источники происхождения которых они не смогут объяснить.
Об этом Минфин сообщил в ответ на запрос «Экономической правды».
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В ведомстве отметили, что этот законопроект готовят совместно с Государственной налоговой службой. В соответствии с ним налоговой предоставят полномочия осуществлять так называемые «косвенные методы контроля» за доходами граждан.
В Минфине объяснили, что в случае принятия законопроекта Радой, Налоговая получит полномочия сопоставлять реальный образ жизни физических лиц с имеющейся информацией в отношении полученных ими доходов и уплаченных с этих доходов налогов.
Например, если лицо официально получает минимальную зарплату, но в какой-то момент купит дорогое авто, то налоговая будет проверять происхождение денег на эту покупку. Если же физическое лицо не сможет объяснить, откуда взяло деньги, то его заставят заплатить налог с суммы, которую оно потратило на покупку.
Размер налога. От внедрения норм этого законопроекта там ожидают увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Эти налоги будут уплачиваться по обычной ставке — 18% и 1,5% соответственно.
То есть в случае, если налоговая будет проверять дорогие покупки граждан и обнаружит какие-то несоответствия, которые гражданин не сможет объяснить, то придется заплатить почти 1/5 от цены каждой такой покупки.
Необходимость разработать законопроект, которым будет усиливаться контроль за доходами граждан, прописана в законе о налоговой амнистии. Его Рада приняла в июне 2021 года. Сама амнистия должна стартовать уже 1 сентября 2021 года.
В то же время собеседники ЭП в Верховной Раде не верят, что парламент действительно примет этот законопроект.
«Это такая себе „страшилка“, которая должна стимулировать людей подавать единоразовые декларации. Я не думаю, что в парламенте реально найдутся голоса на принятие этого решения. Я даже не думаю, что голоса найдутся просто, чтобы включить этот законопроект в повестку дня», — отмечают депутаты не под запись.
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