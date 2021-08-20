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Министр о налоговой амнистии: скоро нельзя будет просто достать деньги и заплатить за крупную покупку

Министр о налоговой амнистии: скоро нельзя будет просто достать деньги и заплатить за крупную покупку

Налоговая амнистия в Украине позволит легализовать свои доходы людям, которые в 90-е годы и в начале нулевых зарабатывали деньги вне правового поля.

Об этом на телеканале “Украина 24” рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

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“Я думаю, что ни для кого не секрет, что в 90-е годы, в начале нулевых очень многие люди работали не просто неофициально. Они работали фактически во внеправовом поле, не совершая каких-либо правонарушений именно потому, что так был организован в то время рабочий процесс. Люди, которые получили в тот момент определенные состояния, речь идет о домах, квартирах, возможно технических сооружениях, даже земельных участках, они сейчас получили с 1 сентября благодаря инициативе президента Владимира Зеленского легальную возможность это легализовать”, – сказал он.

Министр напомнил, что “европейские страны, в том числе Украина, усиливают финансовый мониторинг”.

“Скоро нельзя будет просто извлечь деньги из чулка и заплатить за какую-то крупную покупку. Надо будет объяснять фискальным органам, откуда такие деньги, не получены ли они незаконным путем. Поэтому собственно это достаточно прозрачный вариант, чтобы легализовать свои доходы, полученные в предыдущие периоды, возможно, было какое-то незадекларированное наследство”, – пояснил Немчинов.

По материалам Сегодня
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