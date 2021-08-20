Министр о налоговой амнистии: скоро нельзя будет просто достать деньги и заплатить за крупную покупку

Налоговая амнистия в Украине позволит легализовать свои доходы людям, которые в 90-е годы и в начале нулевых зарабатывали деньги вне правового поля.
Об этом на телеканале “Украина 24” рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
Читайте также: В Минфине раскрыли детали по налогам с сомнительных доходов
“Я думаю, что ни для кого не секрет, что в 90-е годы, в начале нулевых очень многие люди работали не просто неофициально. Они работали фактически во внеправовом поле, не совершая каких-либо правонарушений именно потому, что так был организован в то время рабочий процесс. Люди, которые получили в тот момент определенные состояния, речь идет о домах, квартирах, возможно технических сооружениях, даже земельных участках, они сейчас получили с 1 сентября благодаря инициативе президента Владимира Зеленского легальную возможность это легализовать”, – сказал он.
Министр напомнил, что “европейские страны, в том числе Украина, усиливают финансовый мониторинг”.
“Скоро нельзя будет просто извлечь деньги из чулка и заплатить за какую-то крупную покупку. Надо будет объяснять фискальным органам, откуда такие деньги, не получены ли они незаконным путем. Поэтому собственно это достаточно прозрачный вариант, чтобы легализовать свои доходы, полученные в предыдущие периоды, возможно, было какое-то незадекларированное наследство”, – пояснил Немчинов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коммунальные тарифы в Украине и Польше: сравнение КГГАВчера, 10:34 - 2065 10
Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недельВчера, 21:16 - 14146 9
Верховная Рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе УкраиныВчера, 19:12 - 561 6
Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методовВчера, 14:09 - 4677 3
Средняя зарплата среди вакансий учителей не дотягивает до 7 тыс. гривен, – Центр занятостиВчера, 17:24 - 836 3
Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недельВчера, 21:16 - 14146 9
Аналитики спрогнозировали курс доллара на три годаВчера, 15:22 - 6716
Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методовВчера, 14:09 - 4677 3
Рейтинг самых популярных новых кроссоверов в Украине (инфографика)Вчера, 19:05 - 4102
Газовый счетчик в квартире: за чей счет устанавливается и как получить компенсациюВчера, 12:21 - 3800 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 620
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 467
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1271 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2763 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1151 5