Налоговая запустила интерактивную налоговую карту Украины

Государственная налоговая служба Украины на практике реализует принцип прозрачности и открытости своей деятельности.
Об этом говорится на сайте ГНС.
ГНС при содействии Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины внедряет Интерактивную налоговую карту Украины.
Интерактивная налоговая карта дает возможность в онлайн режиме в любое время без обращения в органы ГНС получать актуальную налоговую информацию об агрегированных показателях в части уплаченных сумм налоговых платежей, начисленных налоговых обязательств, сумм налогового долга, излишне уплаченных сумм и суммы платежей, которые уплачены и будут начислены в последующих периодах.
Информация предоставляется по Украине и в разрезе:
Следующим этапом запланировано реализовать возможность отображения графиков, показателей на отчетную дату по сравнению с предыдущим периодом, создание паспортов территориальных общин.
Налоговая карта уже доступна пользователям на веб-портале ГНС и в открытой части Электронного кабинета, а также по ссылке.
Интерактивная налоговая карта Украины работает в тестовом режиме.
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