Налоговая запустила интерактивную налоговую карту Украины

Государственная налоговая служба Украины на практике реализует принцип прозрачности и открытости своей деятельности.

Об этом говорится на сайте ГНС.

ГНС при содействии Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины внедряет Интерактивную налоговую карту Украины.

Интерактивная налоговая карта дает возможность в онлайн режиме в любое время без обращения в органы ГНС получать актуальную налоговую информацию об агрегированных показателях в части уплаченных сумм налоговых платежей, начисленных налоговых обязательств, сумм налогового долга, излишне уплаченных сумм и суммы платежей, которые уплачены и будут начислены в последующих периодах.

Информация предоставляется по Украине и в разрезе:

регионов;

территориальных общин;

видов экономической деятельности;

налогов;

видов бюджетов;

систем налогообложения;

по организационно-правовым формам;

типом плательщика (физические и юридические лица);

статусу плательщика (крупный, средний, малый бизнес и неприбыльные бюджетные учреждения).

Следующим этапом запланировано реализовать возможность отображения графиков, показателей на отчетную дату по сравнению с предыдущим периодом, создание паспортов территориальных общин.

Налоговая карта уже доступна пользователям на веб-портале ГНС и в открытой части Электронного кабинета, а также по ссылке.

Интерактивная налоговая карта Украины работает в тестовом режиме.