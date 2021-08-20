Гетманцев посчитал, сколько денег украинцы хранят «под подушкой»

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые украинские налогоплательщики не показывают государству, достигает 50 млрд грн.

Об этом нардеп рассказал в интервью телеканалу 24.

«Это моя оценка — 50 миллиардов. Есть оценки — 80, более 100», — отметил чиновник.

Он также, предположил, что существенное количество из этих доходов имеет отношение к крупным коммерческим структурам, которые действуют на территории Украины.

«Прежде всего это насобирал крупный олигархический бизнес. Никто не знает, каковы пропорции этих денег. Но есть методики расчетов, доступные в мире», — отметил Гетманцев.

По мнению главы финансового комитета Рады, недавно принятый закон «о налоговой амнистии» позволит вывести из тени часть этих средств:

«Если вам интересно, эта сумма считается от агрегата М0 – это количество наличных, которое есть в обороте. Национальный банк считает этот агрегат. Оно больше в 2−3 раза, чем эта сумма. Макроэкономисты высчитывают соответствующие деньги. Мы не считаем, что все эти деньги выйдут из тени. Это невозможно сделать. Но если это будет плюс-минус треть, то мы будем считать это огромной победой. И будем считать амнистию удачной», — сказал он.

Напомним, Закон Украины относительно налоговой амнистии Верховная Рада Украины приняла 15 июня 2021 года.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов. Закон предусматривает в период с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2022-го провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы вновь созданного Бюро экономической безопасности.

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