Зеленский дал задание главам ОГА: новый завод в каждой области

Президент Зеленский рассказал, что, по его мнению, уже сделано на пути развития Украины, а что следует сделать в ближайшее время. Глава государства убежден, что «уровень Украины уже другой».

Об этом он сказал в интервью на канале «Украина».

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Ранее, по мнению Зеленского, Украина была для Европы объектом, который постоянно о чем-то просил и нуждался в помощи. Теперь же, убежден Зеленский, «уровень Украины уже другой».

«Что мы делаем? Мы даже помогаем Европе! Отправляем самолеты с дезинфекторами в Италию. Пожар в Турции, в Греции. У нас „Антонов“ заработал. 30 лет — ни одного самолета, сейчас мы строим три самолета Ан-178. Будет отдельная программа по ремонту и обновлению самолетов, которые помогали тушить пожары в тех странах. Мы — субъект в Европе, на которого рассчитывают», — сказал Президент.

«Украина показала МВФ, что реформы мы делаем не для них, а для нас. И что даже если будет задержка транша, мы пройдем это спокойно. У нас будет стабильная ситуация, доллар по 100 не будет, — добавил Зеленский. — Также мы, хотя это было непросто, дважды индексировали пенсии, дважды увеличили минимальную заработную плату. Средняя заработная плата на сегодня в Украине — 500 долларов. Средняя! Впервые за 30 лет», — заявил глава государства.

На вопрос о следующих шагах в развитии страны Владимир Зеленский ответил с акцентом на экономический блок: «Все, что делает нам добавленную стоимость, мы должны создавать в Украине. Правдами или неправдами, мы должны делать быстро и качественно, и удерживать людей, которые инвестируют, и потом будут нам давать добавленную стоимость».

«Инфраструктура дает сотни тысяч — именно так, сотни тысяч рабочих мест. Каждому губернатору, каждому министру я сегодня даю задание: новый завод. Какого направления? Мне безразлично», — заявил глава государства.

И объяснил, как, по его мнению, должны действовать для выполнения такой задачи губернаторы:

«Посмотри, чем занимаются у тебя люди. Посмотри, сколько людей у тебя живет в ОТГ, сколько заробитчан. Ты должен рассчитать, сколько людей уехало (а они хотят вернуться), и посмотреть, где они работают и их среднюю заработную плату. Посмотри, сколько они платят коммуналки. Посчитай, на какую зарплату они будут готовы вернуться. А потом посмотри, что они там делают. И вот такой завод или фабрику — строй», — сказал глава государства.