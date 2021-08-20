Украинцы отказываются от наличных: средний чек одной операции

Общее количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за первое полугодие 2021 года составило 3 598,3 млн шт., а их сумма – 2 305,9 млрд грн.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и сумма указанных операций выросли на треть (31,2% и 29,2% соответственно). В первом полугодии 2021 года безналичные операции уверенно преобладали среди всех операций с платежными картами по количеству и сумме.
Девять из десяти операций были безналичными (почти 90% от общего количества операций с платежными картами). Доля безналичных операций по сумме составила 60,6% от всех операций с картами.
В прошлом году по итогам аналогичного периода эти показатели составляли 86,1% и 55,1% соответственно. В целом в январе – июне 2021 года по сравнению с первым полугодием прошлого года количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на треть (36%) и составило 3 220 млн шт., а сумма выросла на 42% и достигла 1 398,2 млрд грн.
Четверть безналичных операций – оплата товаров и услуг в сети Интернет.
Анализ распределения безналичных операций по их видам показывает, что в январе – июне 2021 года, как и ранее, больше всего операций с использованием карт приходилось:
Средний чек одной операции в торговой сети в первом полугодии 2021 года составлял 231 грн (год назад – 223 грн), а операции по переводу с карты на карту – 1 441 грн (год назад – 1 420 грн).
Также в первом полугодии этого года средняя сумма операции в сети интернет по оплате товаров и услуг составила 404 грн.
Примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежной картой в этом году осуществлялась в сети интернет для оплаты товаров и услуг (26% и 24% соответственно). Это почти 338,7 млрд гривен за январь – июнь 2021 года.
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