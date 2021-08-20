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В Украине отменили запрет на отключение коммунальных услуг за долги

В Украине отменили запрет на отключение коммунальных услуг за долги

В Украине официально сняли ограничение на отключение домохозяйств за задолженность по оплате коммунальных услуг, которое предусмотрено законодательством по условиям адаптивного карантина (для нераспространения коронавирусной инфекции).

Это стало возможно после внесения изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

До принятия таких изменений, на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращение предоставления таких услуг.

Согласно правкам в законе данный запрет будет действовать только в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Поставщики имеют право возобновить отключение через 30 дней после того, как регион выйдет из «красной» зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Чтобы возобновить предоставление коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям помимо погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и повторного согласования протокола могут составлять от 600 до 2000 грн.

Справка Finance.ua:

  • как сообщили в Киевводоканале, тарифы на водоснабжение и водоотвод устанавливает не сам водоканал, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;
  • правительство сократило субсидиарные места для украинцев — теперь субсидии на коммунальные услуги получат только два миллиона домохозяйств. Людей ожидают визиты инспекторов;
  • поставщик имеет право начислять штраф или отключить коммунальные услуги в случае, если потребитель получал качественные услуги и не оплачивал их по личным причинам.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Главком
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