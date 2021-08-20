В Украине отменили запрет на отключение коммунальных услуг за долги

В Украине официально сняли ограничение на отключение домохозяйств за задолженность по оплате коммунальных услуг, которое предусмотрено законодательством по условиям адаптивного карантина (для нераспространения коронавирусной инфекции).
Это стало возможно после внесения изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».
До принятия таких изменений, на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращение предоставления таких услуг.
Согласно правкам в законе данный запрет будет действовать только в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности.
Поставщики имеют право возобновить отключение через 30 дней после того, как регион выйдет из «красной» зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.
Чтобы возобновить предоставление коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям помимо погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и повторного согласования протокола могут составлять от 600 до 2000 грн.
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