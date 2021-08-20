В Украине планируют внепланово повысить минимальную пенсию до 3000 грн

С 1 октября 2022 года для некоторых категорий украинских пенсионеров повысится минимальная пенсионная выплата, ее размер составит от 2500 до 3000 грн. Однако такое повышение будет внеплановым, поскольку не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом.

Это следует из проекта постановления Кабинета Министров “О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем”, который разработали в Министерстве социальной политики. Документ обнародован для общественного обсуждения на сайте ведомства.

Проектом предлагается ввести в Украине программу адресных возрастных доплат к пенсиям. Согласно пояснительной записке, он является продолжением инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по защите от бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет работы.

В частности, документом предлагается с 1 октября 2022 года установить минимальную пенсию в размере 3000 грн лицам в возрасте 70 лет и более. Речь идет о том, что если у человека пенсия меньше, то ему будет осуществляться доплата до указанного уровня. Обязательным условием в данном случае будет наличие страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин.

Кроме этого, проектом акта предусмотрены повышенные минимальные пенсии и для некоторых других категорий граждан. Их размер зависит от возраста и продолжительности страхового стажа. В частности, в планах правительства – повышать благосостояние лиц пожилого возраста следующим образом:

1. С 1 октября 2022 года:

установить минимальную пенсию в размере 2500 грн лицам в возрасте 80 лет и более. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

установить минимальную пенсию в размере 2600 грн лицам в возрасте от 70 до 80 лет. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

2. С 1 декабря 2022 года:

установить минимальную пенсию в размере 2500 грн лицам в возрасте от 60 до 70 лет. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин.

Среди других нововведений, предусмотренных новой социальной инициативой Правительства, – ежемесячные доплаты к пенсии в размере 300 грн пожилым людям от 70 до 75 лет. Такая доплата никак не зависит от продолжительности страхового стажа. Единственное условие – пенсия таких лиц с учетом всех надбавок, повышений и разного вида госпомощи не дотягивает до размера средней зарплаты за 2020 год (10 340 грн).

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