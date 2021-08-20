Прибыль банков выросла до 39,76 млрд грн

В январе-июле чистая прибыль украинских банков составила 39,765 млрд грн, что почти на 40,1% больше, чем годом ранее (28,389 млрд грн).
По данным НБУ, доходы банков за семь месяцев года составили 149,921 млрд грн, тогда как годом ранее – 149,109 млрд грн.
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Отрицательный результат от операций купли-продажи и переоценки составил 409 млн грн по сравнению с +19,293 млрд грн в январе-июле прошлого года.
Расходы банков составили 110,156 млрд грн, тогда как в январе-июле прошлого года – 120,72 млрд грн.
В январе-июне 2021 года прибыль украинских банков составила 30,1 млрд грн. Самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк, который заработал 11,612 млрд грн.
Всего 63 из 73 действующих банков были прибыльными, а 10 банков получили убытки. Самым убыточным снова стал Правэкс Банк, который потерял 91,4 млн грн.
В январе-мае прибыль украинских банков составила 23,841 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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