День финансов: сумма за продажу «хорошего» ПриватБанка, прогноз по курсу до 2024, криптовалюта для Месси

Пятница, 13 👻 августа. Обойдемся без ужасов. Только факты:

О приватизации «хорошего» ПриватБанка. В обновленной стратегии ПриватБанка до 2024 года, которую обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, говорится о 80 млрд грн поступлений от продажи финучреждения. Правда, существует и ряд целей, которые банк должен достичь.

О субсидиях по новым нормативам. Кабмин отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина. Изменяются и другие правила предоставления субсидий.

О сменах руководителей в УЗ. Недавно в УЗ в очередной раз сменилось руководство: вместо Ивана Юрика исполняющим обязанности главы правления стал Александр Камышин. Наши коллеги с портала «Слово и дело» подсчитали, как часто с 2011 года в «Укрзализныце» менялся руководитель и какую чистую прибыль или убыток получала компания. Интересная статистика.

О курсе до 2024. Прогноз правительства. Гривна будет медленно обесцениваться относительно доллара в течение следующих лет.

Такой прогноз Министерство экономики заложило в бюджетной декларации на 2022 — 2024 годы. Согласно прогнозу, в конце 2022 года доллар будет стоить 28,70 гривны. Среднегодовой курс в 2024 году ожидают на уровне 29,20 гривны, а завершит год гривна с курсом 29,40 гривны.

О турецких беспилотниках в Украине. Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar намерен инвестировать в Украину. Существует проект, который предусматривает 100-процентные инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание производственных мощностей и сбора БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта.

О долгах перед пенсионерами с оккупированных территорий. Пенсионерам с оккупированных территорий на начало 2021 года задолжали 83 млрд гривен. Как уверяют в Счетной палате, задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок социальных выплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период.

О сроках отмены бумажной справки о месте регистрации. В министерстве цифровой политики планируют в конце октября или начале ноября позволить жителям всех городов Украины с ID-паспортом менять место регистрации с помощью сервиса «Дія». Таким образом хотят полностью убрать «институт бумажки и штампа» в паспорте.

О продаже бренда Reebok. Один из крупнейших мировых производителей спортивных товаров Adidas продает бренд Reebok за 2,1 млрд евро. Покупателем выступает американская компания Authentic Brands Group. Отметим, Adidas AG купила Reebok в 2006 году вместе с брендами Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые в дальнейшем продала, выручив порядка 400 млн евро.

О затягивании работ на Шулявском мосту. Главная причина задержки завершения работ на Шулявском путепроводе в Киеве заключается в ситуации с 5-ым цехом завода «Большевик». КГГА никак не может достичь договоренностей с Фондом госимущества.

О фанатской криптовалюте для Месси. В последние дни активно обсуждается переход звезды футбола Лионеля Месси из каталонской Барселоны в парижский ПСЖ. Но не все знают, что зарплата звездного новичка ПСЖ будет включать в себя выплаты в криптовалюте (фанатские токены).



Фото: football.ua

ПСЖ запустил свои фанатские токены в 2018 году в сотрудничестве с блокчейн-платформой Socios, которая также предоставляет свои услуги «Барселоне», «Манчестер Сити», «Ювентусу», «Милану» и другим.