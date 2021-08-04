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Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен

Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен

Пенсионерам с оккупированных территорий на начало 2021 года задолжали 83 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Из этой суммы 11 млрд гривен реально могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на территории, подконтрольной властям Украины.

Почему пенсии не выплачивают? Как отмечается в сообщении, задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок социальных выплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период. Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. В 2020 году такие расходы только для ПФУ составили 1,1 млрд гривен.

Также долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед внутренне перемещенными лицами на начало этого года составили 7,8 млрд грн, из них реальные – 0,8 млрд гривен.

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Анализ Счетной палаты также установил, что в течение 2019-2020 годов ВПЛ для покрытия расходов на проживание получили более 6 млрд гривен. Анализ показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество семей ВПЛ, которые получили адресную помощь, увеличилось на 3,7% – с 164,8 тыс. до 170,8 тыс. семей. При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% – с 1512 грн до 1470 гривен.

По данным Минсоцполитики, за последние 5 лет количество ВПЛ, состоящих на учете, сократилось почти на 12% – с 1,65 млн в 2017 году до 1,46 млн в 2021 году.

По материалам Mind
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