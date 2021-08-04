В Минсоцполитики рассказали, когда может заработать накопительная пенсионная система

Если Верховная Рада проголосует соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023—2024 годах.
Об этом в эфире Общественное. Студия рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
«Мы работаем с депутатами, чтобы все же закон нашел свое место в работе парламента и был принят. После его принятия полтора года готовится подзаконная база, инфраструктура. И если будет принят в 2021 году, то первые взносы пойдут в 2024. Поработаем лучше — могут пойти в 2023 году на счета всех людей, которые работают в Украине», — отметила она.
По словам Лазебной, переход на накопительную систему будет обязательным для наемных работников, однако для определенных категорий она может стать добровольной.
Читайте также: С 1 сентября пенсии будут выплачивать по-новому
Она также подчеркнула, что накопительная система, в отличие от солидарной, позволяет понимать, какую пенсию человек будет получать.
«Накопительная пенсия — это моя собственная пенсия. Я вижу свой счет, я им распоряжаюсь, я контролирую и собственно я сама управляю своими будущими пенсионными накоплениями», — пояснила министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 13:00 - 5289 4
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июлеВчера, 13:30 - 1876 3
НБУ признал банк «Земельный капитал» неплатежеспособным: что делать вкладчикамПозавчера, 17:39 - 677 3
Министр экономики не поддерживает политику НБУ относительно повышения учетной ставкиВчера, 09:14 - 369 2
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 13:00 - 5289 4
Сколько стоит жилье в городах-миллионниках Украины (таблица)Вчера, 17:03 - 2241
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынкеВчера, 15:02 - 2226
В Киеве дорожает аренда квартир: сколько стоит жильеВчера, 14:03 - 2015
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июлеВчера, 13:30 - 1876 3
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамПозавчера, 12:10 - 1224 6
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 704 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 604
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1742 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1671 3