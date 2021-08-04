В Минсоцполитики рассказали, когда может заработать накопительная пенсионная система

Если Верховная Рада проголосует соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023—2024 годах.

Об этом в эфире Общественное. Студия рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

«Мы работаем с депутатами, чтобы все же закон нашел свое место в работе парламента и был принят. После его принятия полтора года готовится подзаконная база, инфраструктура. И если будет принят в 2021 году, то первые взносы пойдут в 2024. Поработаем лучше — могут пойти в 2023 году на счета всех людей, которые работают в Украине», — отметила она.

По словам Лазебной, переход на накопительную систему будет обязательным для наемных работников, однако для определенных категорий она может стать добровольной.

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Она также подчеркнула, что накопительная система, в отличие от солидарной, позволяет понимать, какую пенсию человек будет получать.

«Накопительная пенсия — это моя собственная пенсия. Я вижу свой счет, я им распоряжаюсь, я контролирую и собственно я сама управляю своими будущими пенсионными накоплениями», — пояснила министр.

Справка Finance.ua:

министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным;