Эра мемкоинов будет продолжаться до 2028 года, — криптоэксперт Сегодня 21:46 — Криптовалюта

Эра мемкоинов будет продолжаться до 2028 года, — криптоэксперт

Мем-культура полностью захватила финансовые рынки, а Дональд Трамп стал символом новой эры инвестирования. Созданный им мемкоин $TRUMP показал, как розничные инвесторы, ориентирующиеся на тренды и влиятельных лиц, меняют рынок. И эту волну не остановить, по крайней мере, до 2028 года, считает Ки Янг Джу, основатель и генеральный директор CryptoQuant.

Поскольку у розничных инвесторов часто нет времени или знаний для глубокого анализа рынка, то они полагаются на тренды, создаваемые социальными сетями и медиа. В эпоху платформ типа Robinhood и криптобирж они легко приобщаются к рынкам, формируя хаотическую волатильность, на которой наживаются крупные игроки.

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Администрация Трампа решила возглавить это движение, а не бороться с ним, и запустила собственный мемкоин. Монета TRUMP получила свою ценность не из-за продуктивной деятельности, а из-за популярности и поддержки сообщества. Дальше была монета MELANIA, названная в честь супруги президента США. А дальше уже появилось несколько скам-токенов, названных в честь родственников лидера США. При запуске трамповского мемкоина количество запросов в Google «How to buy crypto» резко возросло.

Успех TRUMP показал, что мем-культура в финансах имеет глубокие корни. Децентрализованный крипторинок дает платформу для создания неограниченного количества мем-активов, и эта тенденция будет становиться масштабнее как минимум еще несколько лет.

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