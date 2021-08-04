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Субсидии будут платить по новым нормативам: Кабмин обнародовал постановление

Субсидии будут платить по новым нормативам: Кабмин обнародовал постановление

Кабинет Министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина.

Постановление Кабмина от 11 августа 2021 года № 842 обнародовано на Правительственном портале.

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Документом изменяются и другие правила предоставления субсидий. В частности, жилищные субсидии назначаются в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Кроме того, отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

Постановлением изымается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 года она предоставляется исключительно в наличной форме.

Также постановлением дополнен перечень документов для включения информации о иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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По материалам РБК-Украина
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