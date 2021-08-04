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В Кабмине рассказали, когда отменят бумажную справку о месте регистрации

В Кабмине рассказали, когда отменят бумажную справку о месте регистрации

В министерстве цифровой политики рассказали, когда в Украине отменят бумажную справку о месте регистрации.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министерство активно работает над этим, пишет ТСН.

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Сейчас планируется в конце октября или начале ноября позволить жителям всех городов Украины с ID-паспортом менять место регистрации с помощью сервиса «Дія».

«И после или даже перед этим, во втором чтении будет принят соответствующий законопроект. Он, во-первых, „убивает“ штамп в паспорте — это советский рудимент, — потому что с онлайн-пропиской не нужно никуда отправлять документы ради штампа. И, во-вторых, в этом законопроекте прописано, что государство может самостоятельно проверять место регистрации», — сказал он.

Министр отметил, что прописка будет отображаться в мобильном приложении «Дія».

«Прописка будет уже в „Дії“ — мы полностью убираем „институт“ бумажки и штампа в паспорте», — добавил Федоров.

По материалам ТСН
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