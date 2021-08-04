В Кабмине рассказали, когда отменят бумажную справку о месте регистрации

В министерстве цифровой политики рассказали, когда в Украине отменят бумажную справку о месте регистрации.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министерство активно работает над этим, пишет ТСН.
Читайте также: Депутаты приняли закон об изменении места регистрации в первом онлайн чтении
Сейчас планируется в конце октября или начале ноября позволить жителям всех городов Украины с ID-паспортом менять место регистрации с помощью сервиса «Дія».
«И после или даже перед этим, во втором чтении будет принят соответствующий законопроект. Он, во-первых, „убивает“ штамп в паспорте — это советский рудимент, — потому что с онлайн-пропиской не нужно никуда отправлять документы ради штампа. И, во-вторых, в этом законопроекте прописано, что государство может самостоятельно проверять место регистрации», — сказал он.
Министр отметил, что прописка будет отображаться в мобильном приложении «Дія».
«Прописка будет уже в „Дії“ — мы полностью убираем „институт“ бумажки и штампа в паспорте», — добавил Федоров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 13:00 - 6718 6
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июлеВчера, 13:30 - 2307 3
Правительство спрогнозировало курс до 2024 годаОколо часа назад - 789 2
Стало известно, сколько принесет приватизация «хорошего» ПриватБанка2 ч. назад - 662 2
Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен55 мин. назад - 82 1
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 13:00 - 6718 6
Сколько стоит жилье в городах-миллионниках Украины (таблица)Вчера, 17:03 - 2591
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынкеВчера, 15:02 - 2366
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июлеВчера, 13:30 - 2307 3
В Киеве дорожает аренда квартир: сколько стоит жильеВчера, 14:03 - 2075
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамПозавчера, 12:10 - 1284 6
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 720 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 615
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1770 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1690 3