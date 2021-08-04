Часть своей зарплаты Лионель Месси будет получать в фанатской криптовалюте

Зарплата звездного новичка ПСЖ Лионеля Месси будет включать в себя выплаты в криптовалюте (фанатских токенах).
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на контракт футболиста.
Фанатские токены – это криптовалюта, которую болельщики клуба могут получить за участие в его социальной жизни. Эти монеты можно продавать на криптобиржах или обменять на эксклюзивные вещи.
ПСЖ запустил свои фанатские токены в 2018 году в сотрудничестве с блокчейн-платформой Socios, которая также предоставляет свои услуги «Барселоне», «Манчестер Сити», «Ювентусу», «Милану» и другим.
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В ПСЖ отметили, что после прихода Месси в клуб его токенами заинтересовалось огромное количество фанатов.
«Шумиха вокруг последних подписаний в летнее трансферное окно клуба вызвала огромный всплеск интереса к токенам болельщиков ПСЖ, объем торгов за несколько дней превысил $1,2 млрд», – говорится в заявлении клуба.
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