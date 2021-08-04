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Смена власти в УЗ: какие финансовые результаты показывали прошлые руководители

Смена власти в УЗ: какие финансовые результаты показывали прошлые руководители

Недавно в УЗ в очередной раз сменилось руководство: вместо Ивана Юрика исполняющим обязанности главы правления стал Александр Камышин. Поэтому журналисты портала «Слово и дело» решили подсчитать, как часто с 2011 года в «Укрзализныце» менялся руководитель и какую чистую прибыль или убыток получала компания.

С марта 2011 года до конца декабря 2012-го — год и девять месяцев — «Укрзализныцю» возглавлял Владимир Козак. Из У З он перешел на должность министра инфраструктуры. За первый неполный год его руководства компания получила прибыль в размере 2 млрд 127,2 млн грн. За 2012 год прибыль «Укрзализныци» составила 885,5 млн грн.

Следующий руководитель «Укрзализныци» Сергей Болоболин пробыл в должности год и один месяц — с 28 января 2013 года до 19 марта 2014-го. Болоболин ушел в отставку по собственному желанию по просьбе тогдашнего министра инфраструктуры Максима Бурбака. За 2013 год компания получила 545,3 млн грн прибыли.

Вместо Болоболина пять месяцев «Укрзализныцей» руководил Борис Остапюк (с апреля до сентября 2014-го), его сменил Максим Бланк, который проработал в итоге 9 месяцев (до июля 2015-го).

Остапюк, кстати, несколько лет безуспешно пытался через суд восстановиться в должности. А Бланк фигурировал в нескольких уголовных делах, связанных с коррупцией в УЗ.

2014 год оказался очень тяжелым для компании — 15 млрд 443,8 млн грн убытков. Убыток по итогам 2015 года возрос до 16 млрд 781,9 млн грн. Основная часть убытков возникла, как заявили в «Укрзализныце», из-за падения курса гривны.

За последние десять лет дольше всех «Укрзализныцей» руководил Евгений Кравцов — два года и пять месяцев (с августа 2017-го до конца января 2020-го). Предприятие по итогам 2017 года вышло на прибыль в 114,5 млн грн, по итогам 2018-го — 203,9 млн грн, по итогам 2019-го — 2 млрд 988,2 млн грн.

После ухода Кравцова в компании снова началась постоянная смена руководства. В прошлом году было два исполняющих обязанности главы правления — Желько Марчек (два месяца) и Иван Юрик (четыре месяца).

В августе 2020-го «Укрзализныцю» возглавил Владимир Жмак. За прошлый год УЗ получила 11 млрд 899,7 млн грн чистого убытка. На ситуацию повлияло сокращение пассажирских и грузовых перевозок, а также колебание курсовых разниц.

После Жмака опять на четыре месяца правление «Укрзализныци» возглавил Юрик. После его увольнения новым и.о. стал Александр Камышин.

По материалам Слово и Дело
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