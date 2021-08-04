0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 296 0

Стало известно, сколько принесет приватизация «хорошего» ПриватБанка

Стало известно, сколько принесет приватизация «хорошего» ПриватБанка

Приватизация «хорошего» ПриватБанка принесет 80 млрд грн.

Об этом говорится в обновленной стратегии ПриватБанка до 2024 года. Презентацию стратегии обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

О главных банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.

В документе отмечается, что обновление стратегии обеспечивает высвобождение реальной ценности профильного бизнеса с максимизацией дивидендов и приватизационного потенциала.

«Приватизация требует операционного и правового разграничения унаследованных активов и судебных процессов», — указано в документе.

В презентации говорится о трех целях: создание сильного конкурентоспособного банка, обеспечение способности платить дивиденды и финансовой состоятельности, превращение банка в жизнеспособный объект инвестирования.

Объем дивидендов в 2024 году должен достичь 24−26 млрд грн.

«„Хороший банк“ готов к приватизации: поступления от продажи могут составить около 80 млрд грн», — говорится в задаче банка на 2024 год.

На 2024 год ПриватБанк должен иметь рентабельность капитала (RoE) более 40%, чистую прибыль — 34 млрд грн, долю дивидендов — 70%, отношение расходов к доходам (CIR) — менее 45%.

«Хороший банк» будет включать розничный бизнес и МСБ, целевую операционную модель (ЦОМ) и ІТ, казначейство.

В нем будет 15 тыс. сотрудников в 1250 отделениях.

«Реструктуризационное подразделение» будет включать плохие активы и избыточные облигации.

Справка Finance.ua:

  • 11 августа Кабинет Министров одобрил стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. Планируется вывести из банка проблемные активы и продать «хороший банк»;
  • банк раскрывает три возможные опции приватизации: частное размещение всего банка; частное размещение «хорошего банка»; IPO (первичное размещение акций) «хорошего банка».
По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.