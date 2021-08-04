Стало известно, сколько принесет приватизация «хорошего» ПриватБанка

Приватизация «хорошего» ПриватБанка принесет 80 млрд грн.
Об этом говорится в обновленной стратегии ПриватБанка до 2024 года. Презентацию стратегии обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.
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В документе отмечается, что обновление стратегии обеспечивает высвобождение реальной ценности профильного бизнеса с максимизацией дивидендов и приватизационного потенциала.
«Приватизация требует операционного и правового разграничения унаследованных активов и судебных процессов», — указано в документе.
В презентации говорится о трех целях: создание сильного конкурентоспособного банка, обеспечение способности платить дивиденды и финансовой состоятельности, превращение банка в жизнеспособный объект инвестирования.
Объем дивидендов в 2024 году должен достичь 24−26 млрд грн.
«„Хороший банк“ готов к приватизации: поступления от продажи могут составить около 80 млрд грн», — говорится в задаче банка на 2024 год.
На 2024 год ПриватБанк должен иметь рентабельность капитала (RoE) более 40%, чистую прибыль — 34 млрд грн, долю дивидендов — 70%, отношение расходов к доходам (CIR) — менее 45%.
«Хороший банк» будет включать розничный бизнес и МСБ, целевую операционную модель (ЦОМ) и ІТ, казначейство.
В нем будет 15 тыс. сотрудников в 1250 отделениях.
«Реструктуризационное подразделение» будет включать плохие активы и избыточные облигации.
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