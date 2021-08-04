Один из крупнейших мировых производителей спортивных товаров Adidas продает бренд Reebok за 2,1 млрд евро. Покупателем выступает американская компания Authentic Brands Group.
Об этом сказано в пресс-релизе adidas AG.
Сделку рассчитывают закрыть в первом квартале 2022 года. Тогда же будет получена и основная часть суммы, которая будет разделена между акционерами.
«Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха. Что касается Adidas, мы продолжим концентрировать наши усилия на реализации нашей стратегии Own the Game, которая позволит нам увеличивать долю рынка и создавать устойчивую ценность для всех наших заинтересованных сторон», — сказал гендиректор adidas AG Каспер Рорстед.
В 2016 году Adidas запустила программу Muscle Up для Reebok, которая позволила компании существенно улучшить прибыльность. В марте 2021 года была представлена стратегия Adidas на период до 2025 года, которая предполагает «стратегические альтернативы» для Reebok.
В Authentic Brands Group заявили, что Reebok сохранит свою штаб-квартиру в Бостоне и продолжит деятельность в Северной и Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и России. В переходный период компания будет тесно сотрудничать с Adidas, передает Reuters.
Adidas AG купила Reebok в 2006 году вместе с брендами Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые в дальнейшем продала, выручив порядка 400 млн евро.
Покупатель Authentic Brands Group владеет портфелем из более 30 розничных брендов, включая Sports Illustrated, Brooks Brothers и Nine West.
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