0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

Adidas продает бренд Reebok за 2,1 млрд евро

Adidas продает бренд Reebok за 2,1 млрд евро

Один из крупнейших мировых производителей спортивных товаров Adidas продает бренд Reebok за 2,1 млрд евро. Покупателем выступает американская компания Authentic Brands Group.

Об этом сказано в пресс-релизе adidas AG.

Сделку рассчитывают закрыть в первом квартале 2022 года. Тогда же будет получена и основная часть суммы, которая будет разделена между акционерами.

«Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха. Что касается Adidas, мы продолжим концентрировать наши усилия на реализации нашей стратегии Own the Game, которая позволит нам увеличивать долю рынка и создавать устойчивую ценность для всех наших заинтересованных сторон», — сказал гендиректор adidas AG Каспер Рорстед.

В 2016 году Adidas запустила программу Muscle Up для Reebok, которая позволила компании существенно улучшить прибыльность. В марте 2021 года была представлена стратегия Adidas на период до 2025 года, которая предполагает «стратегические альтернативы» для Reebok.

В Authentic Brands Group заявили, что Reebok сохранит свою штаб-квартиру в Бостоне и продолжит деятельность в Северной и Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и России. В переходный период компания будет тесно сотрудничать с Adidas, передает Reuters.

Adidas AG купила Reebok в 2006 году вместе с брендами Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые в дальнейшем продала, выручив порядка 400 млн евро.

Покупатель Authentic Brands Group владеет портфелем из более 30 розничных брендов, включая Sports Illustrated, Brooks Brothers и Nine West.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.