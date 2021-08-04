Правительство спрогнозировало курс до 2024 года

Гривна будет медленно обесцениваться относительно доллара в течение следующих лет. Такой прогноз Министерство экономики заложило в бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы.
Об этом свидетельствует Бюджетная декларация.
В 2021 году правительство ожидает, что среднегодовой курс будет на уровне 28 гривен за доллар. А в конце года составит 28,60 гривны.
В конце 2022 года доллар будет стоить 28,70 гривны. При этом среднегодовой курс будет на уровне 28,60 гривны.
В 2023 году гривна слегка ослабнет – в конце года ожидают курса в 28,90 гривны. В среднем курс будет на уровне 28,80 гривны.
Среднегодовой курс в 2024 году ожидают на уровне 29,20 гривны, а завершит год гривна с курсом 29,40 гривны.
“Динамика обменного курса гривны к доллару США будет определяться рыночными условиями, формироваться в плавающем режиме и характеризоваться умеренным уровнем девальвации, который, с одной стороны, не будет провоцировать давление на внутренние цены, с другой – будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности”, – говорится в декларации.
В Минэкономики объясняют, что в 2020 году, когда только началась пандемия, гривна девальвировала всего на 4,3%. Относительной стабильности способствовали:
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