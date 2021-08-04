Правительство спрогнозировало курс до 2024 года

Гривна будет медленно обесцениваться относительно доллара в течение следующих лет. Такой прогноз Министерство экономики заложило в бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы.

Об этом свидетельствует Бюджетная декларация.

В 2021 году правительство ожидает, что среднегодовой курс будет на уровне 28 гривен за доллар. А в конце года составит 28,60 гривны.

В конце 2022 года доллар будет стоить 28,70 гривны. При этом среднегодовой курс будет на уровне 28,60 гривны.

В 2023 году гривна слегка ослабнет – в конце года ожидают курса в 28,90 гривны. В среднем курс будет на уровне 28,80 гривны.

Среднегодовой курс в 2024 году ожидают на уровне 29,20 гривны, а завершит год гривна с курсом 29,40 гривны.

“Динамика обменного курса гривны к доллару США будет определяться рыночными условиями, формироваться в плавающем режиме и характеризоваться умеренным уровнем девальвации, который, с одной стороны, не будет провоцировать давление на внутренние цены, с другой – будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности”, – говорится в декларации.

В Минэкономики объясняют, что в 2020 году, когда только началась пандемия, гривна девальвировала всего на 4,3%. Относительной стабильности способствовали:

положительная динамика внешней торговли;

продолжение сотрудничества с международными инвесторами, что способствовало наращиванию международных резервов на 15%.

Справка Finance.ua:

в августе наблюдается преобладание спроса населения на иностранную валюту над предложением. С начала месяца чистая покупка населением иностранной валюты составила 45 млн долларов;

Киевская школа экономики прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2022 году на 4,4%, в 2023 году – на 3,5%, а также изменение курса доллара.

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